Tesla har lenge vært helt i front på selvkjørende teknologi.

De åpnet opp for sitt autopilot-system for flere år siden – der bilen bremser, gasser og styrer helt på egen hånd.

Denne førerassistansen er noe mange Tesla-eiere i dag nyter godt av. For mange tech-interesserte er dessuten dette, sammen med annen innovativ teknologi, et viktig kjøpsargument for nettopp Tesla.

Denne uken har Tesla gått ut med en nedslående nyhet for mange.

– Vi er skuffet

I disse dager får nemlig en rekke Model S og Model X-eiere over hele Europa en e-post fra Tesla, som forteller om en ny programvareoppdatering.

Den nye oppdateringen begrenser rett og slett funksjonene på Teslas autopilot betydelig.

Årsaken er å møte nye europeiske regler.

– Vi er skuffet over kravene regulatorene har valgt å pålegge og begrense effekten av disse funksjonene, og vil jobbe for at full funksjonalitet skal gjenopprettes, sier Tesla i en e-post som akkurat nå er sendt ut til en rekke norske kunder.

Nye reguleringer gjør at Tesla må begrense autopilot-funksjonen i bilene sine.

Disse funksjonene begrenses:

I samme e-post har Tesla oppsummert hva som begrenses i den nye oppdateringen:

Auto Lane Change vil være begrenset for bruk på delte veier med to eller flere kjørefelt i begge retninger.

Når Auto Lane Change er aktivert og indikatoren er slått på, vil bilen vente minst ett og et halvt sekund før den starter filskifte, og vil vente opptil fem sekunder før den avbryter hvis filskifte ikke har vært mulig å starte.

Hvor langt rattet kan vris mens du bruker Autosteer reduseres, og kan påvirke din bils evne til å manøvrere kurver eller holde seg innenfor kjørebanen, noe som krever at du handler.

Summon vil kreve at du befinner deg innenfor seks meters avstand fra bilen for å fungere.

Du vil få en påminnelse om å holde på rattet hvis hendene dine ikke oppdages på rattet på 15 sekunder.

Full og sovende mann stoppet i selvkjørende Tesla

– Nedtur

– Dette er både overraskende og selvsagt en nedtur for veldig mange. Tesla har jo vært helt i front på utviklingen, og ikke minst det å gjøre dette tilgjengelig ute hos kundene. Jeg testet nylig den siste utgaven av Model S, med autosteer og intelligent adaptiv cruise control, og det fungerer helt ypperlig. Nå er det mange som blir skuffet og kanskje irritert, sier redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen.

Han en av dem som var raskt ute med å bestilte Model S da Tesla etablert seg i Norge.

Den nye oppdateringen gjelder Model X og Model S.

Her tester vi Teslas autopilot: