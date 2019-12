Fullbyrding av straffen utsettes med en prøvetid på to år, slik at Stålsett slipper å sone fengsel om han ikke begår nye lovbrudd de neste to årene.

Han dømmes også til en bot på 10.000 kroner. Stålsett samtykker til dommen.

– Dette er en dom som avdekker en sårbarhet i det norske samfunnet. Vi får ikke ro før våre folkevalgte finner løsninger i dette spørsmålet, sier Stålsett i en umiddelbar kommentar foran et samlet pressekorps etter domsavsigelsen.

– Dette dreier seg i første rekke om de som betegnes som ureturnerbare i vårt land. Det er helt klart at denne gruppen trenger omsorg, fortsetter Stålsett.

MUNTER: Eks-biskop Gunnar Stålsett (84) var i perlehumør under store deler av rettsmøtet torsdag. Flere ganger fikk han hele salen til å le. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Han bekrefter samtidig at han vil slutte å lønne Tekle nå som det foreligger en dom, men at han vil fortsette å lete etter løsninger som gir henne rett til arbeid.

Påtalemyndigheten vurderer anke

Dommer Ingmar Nestor Nilsen bemerker i dommen at det ikke er i strid med Grunnloven å nekte noen arbeid.

Videre bemerker han at saken er helt spesiell, fordi det ikke tidligere har vært en lignende sak i Høyesterett, der målet ikke har vært økonomisk vinning.

Uansett mener dommeren 45 dagers fengsel er en riktig straff. Han mener imidlertid at det er unødvendig å gjøre fengselsstraffen ubetinget.

– Vi har blant annet sett hen til hans alder på 84 år, sier dommeren.

Politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen ba i utgangspunktet om 45 dagers ubetinget fengsel. Han tar betenkningstid før han avgjør om det vil bli aktuelt å anke dommen.

– Måtte ta et valg

Under rettsmøtet tidligere på dagen forklarte Stålsett seg om sitt forhold til Tekle og hvorfor han bevisst har brutt loven.

– Jeg kunne fortsette å støtte henne økonomisk, eller jeg kunne gi henne arbeid. Hvorfor valgte jeg det siste? Hun er et stolt menneske som ønsker å jobbe. Jeg ville ikke gjøre henne til en tigger. Derfor valgte jeg det siste, forklarte han i retten.

Hos Stålsett fikk Tekle en lønn som var omkring 50 prosent over tariff, har 84-åringen forklart. Selv har eritreeren uttalt at hun er evig takknemlig overfor Stålsett, og at hun skulle ønske hun kunne sone en eventuell fengselsstraff for ham.