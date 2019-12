Skattegrepene du kan ta før nyttår

Skatteåret 2019 nærmer seg slutten. Før 2020 begynner, bør du sjekke om du har muligheten til å gjøre noen smarte skattegrep.

Advokat og rådgiver Per Ole Hegdahl i Skattebetalerforeningen har flere gode råd som kan lønne seg.

Aksjesparekonto

Det første rådet handler om aksjesparekonto (ASK). Aksjesparekonto er en relativt ny type konto, som lar deg kjøpe og selge aksjer og aksjefond uten å utløse skatt. Dette gjelder så lenge du ikke tar gevinsten ut fra kontoen.

For å gjøre overgangen til aksjesparekonto mer gunstig, ble en overgangsordning innført. Ordningen åpner for at aksjer du eier privat kan overføres til ASK, uten beskatning.

– I praksis vil det derfor normalt lønne seg å selge aksjer som har sunket i verdi før årsskiftet, for på denne måten å kunne fradragsføre tapet. Aksjer som derimot har steget i verdi, vil du kunne overføre til ASK, for deretter å kjøpe og selge aksjer innenfor ASK uten at dette blir skattepliktig, sier Hegdahl.

For å benytte deg av overgangsordningen må du overføre aksjer du allerede har innen årsskiftet. Merk at mange leverandører har egne frister for opprettelse av aksjesparekonto.

Individuell pensjonssparing

Dersom du har penger til overs og uansett sparer til pensjon, kan det være lurt å vurdere om du skal opprette individuell pensjonssparing (IPS) før nyttår.

– IPS bør vurderes for de som ønsker forutsigbarhet med tanke på pensjon, og som kanskje også kommer dårlig ut basert på hva som er av pensjonsopptjening frem til pensjonstilværelsen. Med denne ordningen innrømmes du et inntektsfradrag på inntil 40.000 kroner. Et inntektsfradrag på 40.000 kroner medfører at du får kr 8.800 mer igjen på skatten, sier Hegdahl.

Innestående beløp er unntatt fra formuesskatt og løpende inntektsskatt på avkastningen, men midlene er bundet frem til du er 62 år. Når pengene tas ut igjen, beskattes de som alminnelig inntekt.

Næringsdrivende kan i tillegg pensjonsspare inntil syv prosent av beregnet personinntekt mellom 1 og 12 G. Det gunstige for disse er at spart beløp kommer til fradrag i pensjonsgivende inntekt.

– Det innebærer at spart beløp får en såkalt bruttoeffekt, hvilket betyr at dersom den næringsdrivende ikke sparer, må vedkommende betale nærmere 50 prosent skatt av det samme beløpet. Med andre ord, pensjonssparing for næringsdrivende er svært gunstig hensyntatt skatt.

Forskudd på arv

Enkelte foreldre vurderer kanskje å gi barna forskudd på arv, for eksempel for å hjelpe barna inn på boligmarkedet. Siden formuesskatten måles ved nyttår, vil du spare på å gi forskudd på arv i desember.