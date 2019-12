TV 2 fortalte onsdag hvordan det ikke lenger er lov å ta med frukt, grønt og planter over grensen til EU-land.

Dette gjelder da også grensa til Sverige og Finland.

Det nye regelverket ble innført lørdag 14. desember, og betyr at du vil bli fratatt disse varene på grensen ved en kontroll.

– Reglene er innført for å beskytte våre vekster og vekstmiljøer, sier Jenny Andersson i vekstenheten i Jordbruksverket i Sverige.

– Det handler om å skjerpe importkravene i EU. Det handler om at alle levende vekster skal ha et sunnhetssertifikat, sier hun.

Ikke i EØS

Fordi Norge ikke er en del av EU, er ikke regelverket gjeldende på norsk side.

Andersson understreker at regelverket ikke først og fremst er innført med tanke på Norge og andre naboland.

Hun forteller også at det er muligheter for å få inn særbestemmelser for Norge.

– Det er mulig å endre regelverket og lette reglene for varer fra Norge, men dette innebærer en lang prosess. Dette er det isåfall norske myndigheter som må be om hos EU-kommisjonen, og de må da bevise at farene ved import av disse varene fra Norge er små, sier hun.

Vil bli fratatt eple

Har du et eple og passerer svenskegrensa, betyr det at tollerne vil ta dette fra deg.

Tollverket i Sverige opplyser ovenfor TV 2 at de ikke planlegger noen kontroller spesielt rettet mot disse nye reglene.

Tollvesenet er heller ikke tilført ekstra resurser for å følge dette opp.

– Men om det oppdages varer på grensen, er vi forpliktet til å konfiskere dem, sier Andersson.

TV 2 meldte onsdag at hel ananas og banan er de to unntakene til regelen. Men Andersson kan opplyse at også kokosnøtt, dadler og durian er unntak, og noe du dermed kan ta med deg i bilen over til Sverige.

DØENDE: Disse oliventrærne i Spania er infisert med sykdommen Xylella, som fører til at trærne dør. Foto: Charles Onians / AFP / NTB scanpix

Tomatmøll

Are Tømmerberg Sletta er seksjonssjef i seksjon for planter i Mattilsynet. Hans avdeling håndterer dette regelverket.

– Norge står utenfor EU, og det er det dette er et resultat av. Det nye nå er at EU har revidert sitt regelverk, som har ført til innstramninger, sier han til TV 2.

Mye av årsaken til det nye regelverket, er at EU har sett behov for innstramming etter flere uheldige hendelser med blant annet bakterier og insekter.

– Et eksempel EU selv har brukt er sør-amerikanske tomat-møll som har spredt seg og ført til store avlingstap i Europa. Også et utbrudd med en bakterie som heter Xylella har skapt problemer i Italia, der oliventrær har dødd som fluer. Det er slike tilfeller de ønske forhindre, sier han.

Han sier det foreløpig ikke foreligger noen plan om å be EU-kommisjonen om unntak fra regelverket.

– Det er ikke en mulighet vi har vært klar over eller har undersøkt noe per nå, men vi reviderer vårt eget regelverk. Det er klart, EU er viktig for norsk handel, sier han.