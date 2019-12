Fredag morgen er det planlagt en medisinsk evakuering av minst en person fra polfartøyet «Lance».

Redningsleder ved Hovedredningssentralen Øyvind Aadne sier torsdag kveld til TV 2 at de ikke har spikret tidspunkt, og at det er usikkert om det vil være mulig å evakuere flere enn den eller de som trenger medisinsk hjelp på båten.

– Det er en logistikkutfordring som styres i det operative miljøet, sier Aadne.

Et helikopter vil dermed lette fra Svalbard tidlig fredag.

Hakket i flere dager

Torsdag hadde mannskapet og de om bord på polfartøyet «Lance» laget sprekker i isen, og de håper nå at naturen vil bistå med vind, slik at de kan komme seg videre.

I flere dager har mannskapet hakket i isen og jobbet for å få løs polfartøyet «Lance».

Det står for tiden fast i isen i Polhavet nord for Svalbard, etter å ha plukket opp polfarerne Børge Ousland og Mike Horn etter at de gikk på ski 87 dager over isen på Polhavet via polpunktet. De ble plukket opp av fartøyet 8. desember.

Nå venter de som er om bord på uvær. Bare det kan sikre at de kommer seg løs fra isen og videre.

– Situasjonen er at de sitter bom fast i isen. Det er et seilingsråk ikke langt unna, og det er nå jobbet med å sprekke opp isen i håp om at det skal bli mulig å ta seg dit, sier Lars Ebbesen, som er talsperson for Ousland og Horn.

Vind

Det de venter på, er vind som kan dra isen fra hverandre og skape plass til å komme seg fram.

– Det har vært et vindskifte, blåst en del de siste dagene. Nå er håpet at isen sprekker opp slik de ønsker. De har gjort så mye de kan, nå er det naturen som må gjøre resten, sier Ebbesen.

Han sier at dersom alt klaffer, kan de være på vei allerede i morgen. Men sannsynligvis blir ikke det tilfellet.

– De er forberedt på en polar, hvit jul, så er det nok mer realistisk at det skjer noe i romjulen, sier han.

Han sier de om bord er ved godt mot.

– Det er klart, det er noen barn der hjemme som er skuffet og noen nisse-kostymer som ikke blir brukt i år, men det er slik det er. I polhavet er du gjest, og det er det vi ser nå, alt er på polhavets premisser, sier han.

Ba om å bli hentet

Kapteinen på «Lance» har flere ganger henvendt seg til Hovedredningssentralen Nord-Norge for å få hentet ut en hjertesyk mann som torsdag går tom for medisiner.

HRS mener på sin side at situasjonen ikke er dramatisk nok. De får to daglige rapporter fra kaptein Stig Roaldsand.

– For at vi skal reise ut på et slik oppdrag, må det være snakk om fare for liv og helse. Dersom kapteinen trykker på den store røde knappen og sier at det er det, så kommer vi. Fram til det er det rederiet og kapteinen som er ansvarlige, sier Frode Iversen i HRS Nord-Norge til TV 2.