Kjetil Jansrud kjørte ned til beste tid under alpinguttas utfortrening i italienske Val Gardena torsdag.

Vinstra-gutten kjørte ned den italienske løypa på 1.50,27. Den tiden kunne ingen matche på torsdagens trening.

– Det føles mye riktigere nå enn tidligere. Farten er der, og jeg føler meg komfortabel. Da går det sakte, men sikkert, riktig vei. Det er en enormt god følelse at jeg er raskest selv om jeg kjører med mye sikkerhet, sier Jansrud til TV 2.

Nordmannen har tro på en opptur på italiensk snø etter en skuffende sesongåpning i USA. 8, 8, 11, 9 er Jansruds plasseringer så langt denne sesongen.

– Jeg var ikke spesielt fornøyd med hvordan det gikk i USA. Jeg har pleid å vinne eller ende på pallen i Lake Louise og Beaver Creek. Det jeg gjorde der var ekstremt skuffende, men sånn er idretten, sier han.

Aleksander Aamodt Kilde kjørte inn på nest raskeste tid, 0,35 sekunder bak sin lagkamerat, men tiden blir ikke godkjent da bommet på en port underveis i bakken.

– Savner Aksel

De norske gutta har gode minner fra Val Gardena. Seneste i fjor ble det seier. Da suste Aksel Lund Svindal ned til super-G-seier i alpedalen i Dolomittene. Lund Svindal la opp tidligere i år.

– Vi savner Aksel littegrann, men samtidig føler jeg at gruppen jobber veldig bra sammen. Jeg har kanskje tatt den rollen som forventes litt av de andre. Jeg har tatt mer ansvar og ser på ting som kan gjøres litt annerledes. Det er mye nytt, men vi har fortsatt Kjetil Jansrud på laget. Han har mye erfaring. Sammen med de unge gutta som presser på, blir dette bra, sier Aamodt Kilde.

– Jeg har vært med i så mange år at jeg ikke lar meg vippe av pinnen. Vi ønsker å vise at vi fremdeles er et sterkt lag nå som Aksel har lagt opp - at vi ikke er avhengige av ham. Det viser Aleksander. Nå må jeg også steppe opp, analyserer Jansrud.

– Var nesten på rumpen

Temperaturen og været i Val Gardena kan fort spille de norske løperne et puss. Kilde hadde et nesten-uhell.

– Val Gardena er en bakke vi nordmenn er veldig fan av. I dag var jeg nesten på rumpen en tur. Jeg fikk meg et skikkelig kast, men holdt meg heldigvis på beina. Det var en tid som lover bra før helgen. Val Gardena er litt annerledes enn i tidligere år. Det er litt mer fuktighet i snøen, litt varmere og litt raskere lange hopp. Ellers er det veldig fint. Hvis det fryser på enda en gang må de kanskje kutte hoppene litt. Hvis ikke kommer det å gå ekstremt langt, sier Aamodt Kilde.