Det er 110-sentralen i Oslo som opplyser at deres telefonnummer er blitt misbrukt natt til torsdag.

Flere personer er blitt oppringt av telefonnummeret til 110-sentralen i Oslo, men det er ikke brannvesenet som står bak oppringningene.

– Vi får henvendelser fra publikum om at de er blitt oppringt i natt og på morgenkvisten, og at noen sier at det brenner i bygården eller blokka de bor i, sier vaktkommandør Ola Klakegg til TV 2.

Siden det ikke er brannvesenet som står bak oppringningene, har det heller ikke vært noen brann i bygårdene.

Klakegg ser alvorlig på at nummeret til 110-sentralen blir misbrukt på denne måten. Han forteller at brannvesenet noen ganger ringer når de er avhengig av å komme i kontakt med personer i forbindelse med pågående hendelser.

– Konsekvensen kan være at dette fører til at man ikke stoler på brannvesenet, fortsetter han.

110-sentralen la torsdag ut denne meldingen på sine Twitter-sider:

«Viktig melding! Personer i #Oslo skal i natt ha blitt oppringt av personer som oppgir at de ringer fra brannvesenet med melding om at det brenner i bygården deres. Dette er ikke normal prosedyre fra brannvesenet og muligens et forsøk på noe fra personer med andre hensikter.»



Vaktkommandøren forteller at de er i kontakt med politiet om oppringningene, og at de vurderer å anmelde saken.