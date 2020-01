Flere opplever ekstremt vær: – Det blir et spørsmål om forsikringen kan dekke det

De siste årenes klimaendringer truer med mer ekstremvær, utryddelse av dyrearter og høyere havnivåer.

Men det er ikke bare fjerne øynasjoner som trues av den voldsomme endringen som er i ferd med å skje.

Norge har blitt både våtere og varmere de siste årene, og ifølge en ny undersøkelse opplever én av tre nordmenn klimaendringer i sin egen kommune.

Direktør for Eiendom og ansvar i Gensidige, Tor Erik Silset, ønsker nå at myndighetene tar ansvar for å forhindre ødeleggelser forårsaket av været.

– Mer styrtregn

Endringene kan vise seg på ulike måter, og ekstremvær er én av dem. Forsikringsselskapene betalte ut rundt 700 millioner kroner for skader forårsaket av uvær i 2019.

– Tallene sprer seg over hele landet, men spesielt på Østlandet har man merket endringene i form av styrtregn, sier direktør for Eiendom og Ansvar i Gjensidige, Tor Erik Silset.

Undersøkelsen, som er gjennomført av Kantar for blant andre Gjensidige, viser samtidig at 57 prosent mener myndighetene gjør for lite for å tilpasse seg klimaendringene.

Det er en økning på 14 prosent siden 2016.

Oversvømt

Fredrikstad er et av stedene på Østlandet som har merket en økning i nedbøren, og natt til 21. september opplevde innbyggerne et styrtregn uten sidestykke.

Det 140 år gamle bryggeriet Fredrikstad Bryggeri fikk føle konsekvensen av den voldsomme flommen i sin egen grunnmur.

Det første man ser når man går inn på Fredrikstad Bryggeri sine nettsider er en oransje skrift som sier «NB: Vi er oppe og går igjen etter flommen. Ta kontakt for booking!».

Ved siden av bryggeriet ligger det en dam, som tidligere ble brukt til å hente vannet til ølet som ble brygget. Natt til 21. september flommet flere tonn vann fra dammen inn i det gamle bygget.

OVERSVØMT: Hele bygget ble oversvømt i september. Foto: Fredrikstad Bryggeri.

Første gang

Ifølge Ulf Morten Davidsen, en av aksjonærene i Losjeveien 2 AS som eier bryggeriet, har vannet aldri flommet over og inn i det gamle bygget før.

– Det var rimelig spesielt at dammen rant over, det ble en flodbølge som rant inn her. Vannet stod opptil 70 til 80 centimeter inne i bryggeriet, forteller Ulf Morten Davidsen til TV 2.

Han er én av 19 personer bosatt i den gamle industribedriftens nærområde som i 2016 kjøpte bryggeriet for å kunne pusse det opp og redde bygget.

ARBEID: Det måtte mange arbeidstimer til for å redde bygget etter flommen. Foto: Fredrikstad Bryggeri

Alle hvitvarer, bygganlegg og elektrisitet måtte legges på nytt i bygget. Ettersom bryggeriet er i teglstein, stod også vannet en stund i veggene.

– Dette bygget er litt personlig for oss, så det var kjedelig. Vi hadde investert mye tid og penger i å pusse opp lokalene, forteller han.