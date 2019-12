Elever blir truet med bank om de ikke gir fra seg dyre merkeklær

Leder Ann-Gørild Kjeldsen for kriminalitetsforebyggende seksjon

Politilederen sier det er viktig at skolene legger til rette for at elevene får låst inn mobiler og andre verdigjenstander.

– Vi ser at mange slenger fra seg dyre gjenstander i alle retninger. Når du legger fra deg PC-en lett tilgjengelig, er det lett at den stjeles. Selv om vi ønsker et samfunn hvor man kan legge fra seg ting, uten at det blir borte, sier Kjeldsen.

Politilederen sier at 97 prosent av ungdommen oppfører seg eksemplarisk, men innrømmer at det er noen få som skaper mye hodebry for dem.

– Når det er mange som opplever et press for at de skal ha de riktige tingene, blir fristelsen for stor for enkelte og de stjeler, sier politilederen.