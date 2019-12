Tiårets største Premier League-spillere

Se Premier League på TV 2 Sumo og TV 2 Sport Premium hele julen!

Premier League 2010 – 2019. En periode som har gitt oss utallige timer god fotball, levert av spillere som aldri vil bli glemt.

Men hvem har vært de ti aller største spillerne?

Først - hva ligger egentlig i begrepet «størst»? Størst betyr ikke nødvendigvis det samme som best. Denne listen inneholder ikke de beste som har vært ute på en PL-arena i denne perioden. Tid betyr noe. Tre glitrende sesonger er ikke nok. En må ha preget PL over lenger tid.

Personlighet betyr kanskje også noe? Det sniker seg, ofte ubevisst, inn i vår vurdering av spillere. Og så må vi også greie å se at i et komplekst spill som fotball kan vi ikke bare belønne tekniske angrepsspillere. De som er verdensklasse på å ødelegge for motstanderen, kan være minst like viktige for et lag.

Hvem vil du gi din stemme? Gi ditt svar i avstemmingen nederst!

Jeg har ikke rangert disse ti seg imellom. Og jeg regner uansett ikke med at du er enig med mitt utvalg. Dette er ikke fasiten. Det er bare min fasit.

SERGIO AGÜERO

Sesong etter sesong dundrer han ballen i mål. Har vi blitt så vant til det at vi ikke tar inn over oss hvor god han er? Ofte oversett i diverse kåringer, men mannen med det lave tyngdepunktet er en scoringsmaskin, og en helt avgjørende brikke i det som langt på vei har vært Man Citys tiår. Han har underveis også scoret tidenes viktigste og mest ikoniske PL-mål. De sekundene kommer jeg aldri til å glemme.

ØYEBLIKKET: Sergio Agüero senker QPR i 2012. Foto: Paul Ellis/AFP

N'GOLO KANTÉ

Innkjøp er et sjansespill. Klubber bommer ofte, men noen ganger blir det jackpot. Ngolo, for et eventyr. En billig, for de fleste ukjent spiller, hentet fra Caen i Frankrike, støvsuger alt av baller på midten, og løper Leicester til PL-tittelen. Til 5000-1 i odds. Og så drar han til Chelsea og gjør det samme en gang til. Kanté er ikke bare bankers på denne lista, men snakker vi «Tidenes kjøp» i PL, havner han høyt oppe.