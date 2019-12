Til nå har Babcock tilbudt jobb til åtte flyteknikere som ble overflødige da operatørselskapet Lufttransport fra 1. juli i år mistet kontrakten på flyambulansetjenester i Norge.

Babcock etablerer teknisk base

– Vi håper de vil gi jobb til enda flere, og møter dem i Tromsø i dag, sier Andreas Sundt, leder i Norsk flyteknikerorganisasjon til TV2.

– Målet er å sikre at den spisskompetansen våre folk representerer blir værende i Tromsø. Her er det snakk om å ansette personell som skal bemanne den tekniske basen Babcock vil etablere i Tromsø. En ny hangar vil først være på plass neste år, og om teknikerne ikke får jobb, vil de måtte flytte fra byen. Det vil vi forsøke å forhindre, og har tro på at vi skal få til en god løsning for de involverte parter, sier Sundt.

Driftssjef Hilde Sjurelv i Babcock bekrefter at åtte teknikere har fått tilbud om jobb i selskapet.

– De vil få en sentral rolle i oppbyggingen av Babcocks base for hovedvedlikehold av alle selskapets Beech B250 ambulansefly i Norden. Fire av teknikerne har takket ja, og vi håper å få med de fire siste også.

Løste teknisk krise

Da Babcock for snart to uker siden måtte sette flere fly på bakken på grunn av uforklarlige tekniske problemer under innflyging, ble problemet løst av en nyansatt flytekniker som hadde jobbet i Lufttransport. Nå styrker Babcock sin tekniske stab med flere flyteknikere, og vil på den måte også redusere behovet for å sende fly til Bromma i Sverige for vedlikehold og service.

– Behovet for flyteknikere i Norge vil øke sterkt i Norge i årene som kommer. Både sivil og militær luftfart vil trenge et stort antall nye, sier Andreas Sundt.