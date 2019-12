Thomas blir Norges yngste til å bestige The Seven Summits

For tre år siden dro Thomas Lone (24) på guttetur til Kilimanjaro. Da våknet interessen for fjellklatring.

På vei opp til Nord-Amerikas høyeste fjell, Denali, møtte han sin nye reisekompis, Håkon Erlandsen (30). Om to dager går turen til Antarktis hvor guttene skal bestige kontinentets høyeste fjell.

Da blir Lone samtidig Norges yngste til å ha klatret Seven Summits – de syv høyeste fjelltoppene på hvert kontinent i verden.

– Det er helt unikt, det er få mennesker i verden som får oppleve det. Antarktis for eksempel, det er et lite besøkt sted. Jeg har også alltid hatt behov for å skille meg ut. Har lyst på mestringsfølelsen, forteller Lone til God morgen Norge, som også påpeker at han elsker naturen, men at de norske fjellene ikke er nok.

LITE PUBLIKUM: Ikke mange får høre konsertene til Håkon Erlandsen. I alle fall ikke før det har blitt dokumentar av det. Foto: Privat.

Konsert på verdens høyeste fjell

Erlandsen er utdannet musiker og har i tillegg til naturopplevelsene enda et mål når han bestiger toppene. Derfor drar han med seg både kamera og saksofon på de strabasiøse turene.

– Jeg har et mål om å spille konsert på alle de høyeste fjelltoppene i verden og skrive en symfoni på vei opp. Det skal bli til en dokumentar. Vi har noen like grunner og noen ulike grunner for å gjøre dette. Mitt mål er å skape unik musikalsk historie, det er mitt bidrag til kunsten, forteller 30-åringen.

Han innrømmer imidlertid at det ikke alltid har vært like lett å gjennomføre målet, blant annet når temperaturen når 35 minusgrader der oppe i høyden.

– I starten fikk jeg ikke lyd, det er jo ganske dårlige forhold og veldig dårlig luft. Metall blir ekstremt kaldt, så jeg mistet følelsene i fingrene og hadde heller ikke følelse fra knea mine og ned.

Nært møte med døden

Tidligere i høst viste media flere bilder av kaotiske tilstander på toppene i flere av verdens høyeste fjell, blant annet Mount Everest (8848 moh.).

De to nordmennene har selv vært vitne til flere tragedier.

– Det var 11 som omkom i løpet av denne sesongen. Vi var tett oppi to av de dødsfallene. Han ene var en mann fra Irland, som vi håndhilste på. Han falt ned, og etterlot seg en gravid kone hjemme. Han andre var en inder, vi så liket hans. Det var en sterk opplevelse, men vi vet at det skjer, man forventer det nesten, forteller Lone.

24-åringen innrømmer samtidig at han har blitt redd selv noen ganger.

– Store deler av turene går det bra, men ting man ikke kan planlegge er skummelt. For eksempel skred, det er veldig skremmende. Men det er jo litt det vi drives av, adrenalinet. Samtidig tenker man jo også på de der hjemme.