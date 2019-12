Torsdag la granskere fra advokatfirmaet DLA Piper frem sin rapport om XXL.

Granskere fant bruk av armhevinger, ulønnet arbeid og åtte «verifiserbare» tilfeller av fiktive varesalg i XXL gjennom en tiårs-periode, skriver E24.

– Påstandene om prisjuks er bekreftet, sa advokatfirmaets partner, Berit Reiss-Andersen, under en pressekonferanse i Oslo, melder E24.

Armhevinger og ulønnet arbeid

Under pressekonferansen la granskerne frem bruk av armhevinger, helling av isvann over hodene på ansatte på «Krigsskolen», og ulønnet arbeid på helligdager.

– Det er helt på det rene at slike handlinger er i strid med markedsføringsloven. Det er ingen tvil om det rettslige her, sier Reiss-Andersen.

– Samtidig har beskyldningene har vært at dette har vært langvarig og systematisk. Dette har ikke vi funnet dekning for, presiserer Reiss-Andersen, med henvisning til at de atså kun kan bekrefte åtte slike tilfeller.

Granskerne har ellers funnet mangelfull opplæring om markedsføringslovens regler.

– Det er ellers påfallende at en så stor virksomhet ikke har en HR-avdeling, sier Reiss-Andersen.

XXL: – Trist

XXL-styreleder Hugo Maurstad sier at de tar advokatfirmaets funn på det største alvor.

– Vi kan ikke ha dette hengende over oss. Det er trist, sier Maurstad, ifølge E24.

Han varsler nå flere endringer, blant annet en ny kontrollfunksjon med nye varslingsrutiner.

Maurstad understreker at XXL-ledelsen først ble orientert om rapportens konklusjoner onsdag.