Mannen ble dømt til to år og ni måneders fengsel i Nedre Telemark tingrett i januar i år for overgrep mot den ni og et halvt år gamle jenta i 2017.

Forholdet omfattet ett tilfelle av forsøk på voldtekt til seksuell omgang og flere seksuelle krenkelser. Blant annet fikk han henne til å sende nakenbilder av seg selv.

Han ble også dømt til å betale jenta 100.000 kroner i oppreisningserstatning. Dommen ble anket til Agder lagmannsrett, som i august økte fengselsstraffen til fire år.

Mannen anket dommen til Høyesterett over saksbehandlingen og straffeutmålingen. Høyesterett reduserte straffen til tre år og tre måneder.

Retten bemerker at en straff på fengsel i tre år og ni måneder er passende, men viser til at et fradrag på seks måneder er passende med tanke på sakens liggetid.

Dommen gir retningslinjer for straffenivået for denne type handlinger.

(©NTB)