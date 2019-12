Støre: – La oss kalle en spade for en spade

Ap-leder Jonas Gahr Støre holder sin halvårlige pressekonferanse torsdag.

Det skjer dagen etter at statsminister Erna Solberg bekreftet endringer i regjeringen.

Ut går olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg (Frp) og hans plass er det Sylvi Listhaug (Frp) som tar over. Terje Søviknes (Frp) tar over posten som eldre- og folkehelseminister.

Ap-lederen ga uttrykk for sine meninger om endringene kort tid etter at de ble bekreftet onsdag.

På Twitter uttalte han at det lover dårlig for klima og norsk industri.

– I august sa Sylvi Listhaug at havvind var «forsøpling av vårt havrom». Nå er hun olje og energiminister. Lover dårlig for en stor mulighet for både klima og norsk industri, skrev han.

Om klimakrisen

Og kritikken fortsatte torsdag.

– Vi skal arbeide med å sikre norsk forsprang innen flytende havvind. Nå har vi fått en olje- og energiminister som sier at flytende havvind forsøpler vårt havrom. Det er ikke den partneren industrien trenger for at vi skal få et forsprang og beholde forspranget vi har på kanskje ett til to år mot andre land, og skape arbeidsplasser og muligheter, sa Støre.

Ap-lederen begynte sin tale med å understreke at det er et stort engasjement der ute, spesielt når det gjelder klimakrisen.

– La oss kalle en spade for en spade, det er en klimakrise, sa han.

Han tok også for seg det nylige klimatoppmøtet i Madrid.

– Det ble ikke det mange hadde håpet, men det ble et kraftig signal på at mange av landene forbereder seg på en stor endring.

I strupen på Listhaug

Signalet som kom med regjeringens endring onsdag, er Støre derimot ikke så fornøyd med.

– Jeg mener det vi så i går fra regjeringen, er en ny statsråd som kommer fra å være en tidligere klimafornekter. Dermed blir hun egentlig omstillingsfornekter i alt det som skal gjennom, sa han og fortsatte:

– Hvis poenget er å gjenreise en stolthet som hun mener var, så tar vi ikke vare på den stoltheten som disse fagarbeiderne, industriarbeiderne, verftene og leverandørindustrien har inn i det nye skiftet. Jeg har brukt mye tid med fagbevegelsen, arbeidsgiversiden og arbeidsplassene som jobber i denne sektoren. Jeg møter ikke én klimafornekter. Jeg møter ikke én person som ikke vet at det kommer forandring, men de er på utsikt etter partneren som kan være med dem i det skiftet og gjøre det meningsfullt og vellykket.