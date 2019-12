Travis Scott (28) og Kylie Jenner (22):

Superstjernene Kylie Jenner og Travis Scott kom i begynnelsen av oktober med beskjeden om at det hadde tatt en pause i forholdet. Paret hadde da datet i to og et halvt år, og sammen har de datteren Stormi (1).

GODE VENNER: Kylie Jenner og Travis Scott er fortsatt gode venner etter samlivsbruddet. Foto: Scanpix

– Travis og jeg er gode venner. Vårt fokus akkurat nå er Stormi. Vennskapet vårt og datteren vår er det viktigste, skrev Kylie på Twitter da bruddet ble kjent i oktober.

Zara Larsson (21) og Brian Whittaker (19):

BLE SINGEL: Den svenske artisten og den britiske modellen Brian Whittaker gikk fra hverandre i september. Foto: Stella Pictures

Det to år lange forholdet mellom den svenske superstjernen Zara Larsson og den britiske modellen Brian Whittaker tok slutt i september. Paret hintet om bruddet på sosiale medier og på MTV Video Music Awards i New York.

– Det er med kjærlighetsforhold som med vennskap og familierelasjoner: Man må jobbe med det. Du må være villig til å gi av tiden din og pleie relasjonen. Det tar mye tid, mente den nysingle artisten.

Katie Holmes (41) og Jamie Foxx (52) :

I SKJUL: Katie Holmes og Jamie Foxx har gjort mye for å skjule deres kjærlighet, som er på Bahamas. Foto: Stella Pictures

Etter å ha datet og vært et par i seks år gikk Hollywood-paret hvert til sitt i mai måned, ifølge People. De to har vært linket sammen siden 2013, men de har aldri offisielt bekreftet forholdet.

Mens Holmes aldri har kommentert ryktene om det angivelige forholdet, har Foxx flere ganger gått ut og avkreftet romansen – som i 2013 og 2015.

Liam Hemsworth (29) og Miley Cyrus (27):

Cyrus og Hemsworth feiret i juni ti års av-og-på-forhold. Cyrus avfeide da rykter om brudd og la ut en skjermdump på Twitter av et oppslag om mulig brudd. Men i august ble det slutt for kjendisparet.

BRUDD: Miley Cyrus og Liam Hemsworth har gått hvert til sitt. Foto: Stella Pictures

– Gratulerer med tiårsjubileet, kjære. Godt å se at alle er like dumme nå som i 2009, skrev hun.

Nå er det altså slutt likevel. Cyrus og Hemsworth spilte i filmen «The Last Song» sammen i 2009. De giftet seg i en privat seremoni i desember i fjor.

Bradley Cooper (44) og Irina Shayk (33) :

BRUDD: Irina Shayk og Bradley Cooper bestemte seg for å avslutte forholdet. Foto: Stella Pictures

Paret har vært kjærester siden 2015 og ble foreldre til datteren Lea De Seine i 2017. Paret bekreftet at de gikk hvert til sitt i juli måned.

Mange har spekulert i om Cooper falt for Lady Gaga (33), som han spilte med i filmen «A Star is Born». En følelsesladet duett under Oscar-utdelingen i februar satte fart på ryktene, men Lady Gaga har hele tiden nektet for at de er et par og at følelsene bare var skuespill.

Channing Tatum (39) og Jessie J (31):

Den amerikanske skuespilleren Channing Tatum (39) og den britiske artisten Jessie J (31) ble kjærester for et drøyt år siden. Nyheten om forholdet kom kun måneder etter det ble kjent at Tatum og kona Jenna Dewan skilte lag. De to var gift i ni år.

SLUTT: Paret har vært sammen i ett år. Men nå har de gått fra hverandre. Foto: Stella Pictures

Lykken mellom Jessie J og Tatum ble kortvarig. Ifølge en kilde ukebladet US Weekly har snakket med gjorde paret det slutt for én måned siden. Kilden hevder at skuespilleren og artisten fortsatt er gode venner. Paret selv har foreløpig ikke bekreftet nyheten.