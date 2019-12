Bekreftet: Tour of Norway avlyses

– Hva skuffer deg mest?

– At vi ikke har klart å få de store tunge aktørene på banen, som sponsorer og partnere. Samt at manglende forutsigbarhet rundt de statlige bevilgningene har satt oss i denne situasjonen.

– Hvilke reaksjoner forventer du?

– Det er veldig mange som blir skuffet. Tour of Norway er et ekstremt viktig arrangement for veldig mange. Vi har klart å skape begeistring de stedene vi har arrangert dette. Vi håper noen nå får øynene opp og at flere vil være med i fremtiden. Produktet er veldig bra, men flere aktører har sett oss som en selvfølge. Vi er avhengige av flere partnere for å få det regnestykket til å gå opp.

– Hva er din beskjed til Trine Skei Grande?

– Vi håper at hun ser verdien av det arrangementet og at de vil være med å løfte det frem igjen. Slik at vi kan realisere Tour of Norway i 2021 igjen. Vi har bygd opp kompetanse i de to organisasjonene som slo seg sammen i fjor. Vi bidrar opp mot NM, Ladies Tour og mange andre ritt. Vi har ingen arena til å søke om spillemidler til, som andre idretter har. Da må det være måter å legge et fundament på som gjør det mulig å få til dette.

– Hva sier du til kritikken som vil komme rundt at dere prioriterer å gå videre med Hammer samtidig som dere dropper Tour of Norway?

– Det er to forskjellige ting. Vi har en finansiering rundt Hammer som gjør at vi får det til. Der er det ande krav: Det er en arena, korte løyper og vi trenger ikke så mye folk, utstyr og forflytning. Den eneste muligheten for å reskape Tour of Norway er å gjenskape Hammer på en god måte. Det er takket være Hammer de to siste årene at Fjords og Norway har blitt den suksessen gjennom å få så mange gode lag til start (har sikret 11 World Tour-lag til Norge).

– Er avgjørelsen definitiv?

– Vil sende mail til Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) i løpet av dagen og avlyse det. Vi gikk ut for en måned siden og forklarte situasjonen: Ingenting har kommet på plass etter det. Ingen med penger har sagt at de er villige til å bidra.