Munter Stålsett i retten: – Hun vil jobbe hos meg inntil dommen har falt

– Jeg håper at dette kan føre til rettferdighet til ham og rettferdighet for meg, slik at jeg kan jobbe her uten å være kriminell, sa Tekle til TV 2 da hun ankom retten.

GODT HUMØR: Eks-biskop Gunnar Stålsett (84) smilte bredt da han inntok tiltalebenken i rettssal 227. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Har engasjert advokat

Stålsett har i forkant av rettssaken engasjert advokat Christian Reusch til å forsvare ham.

– Han er ikke formelt forsvareren min, men det er fint å ha med noen som kan jussen, sier Stålsett til TV 2.

Reusch har blant annet vært forsvareren til menneskerettsforkjemper og vikarbyråeier Arne Viste fra Sola. Han ble i oktober dømt til ett års betinget fengsel i en lignende sak.

Vistes selskap ble idømt en bot på 1,5 millioner kroner og inndragning av ytterligere 1,4 millioner kroner. Sola-mannen har anket dommen.