Politiet i Bergen kaller saken for omfattende, og ifølge Bergens Tidende har to litauere erkjent straffskyld for grov narkotikaforbrytelse.

Saken ble rullet opp da UP 15. februar i år stoppet en bil med to menn som kjørte på rødt lys i sentrum av Bergen. Patruljen fattet mistanke om at føreren var ruset.

Ved å undersøke sjåførens mobil fant de informasjon som ledet dem til en campingplass i Bergen, der to andre menn, begge fra Litauen, ble pågrepet i en campinghytte. De hadde ankommet campingplassen kort tid i forveien.

– De var i ferd med å produsere amfetamin, sier politiadvokat Bernt Kallevik Dahlsveen i Vest politidistrikt til avisen.

Politiet beslagla rundt ti kilo med amfetaminbase, noe som tilsvarer om lag 15 kilo utblandet amfetamin. De to litauerne har sittet varetektsfengslet siden pågripelsen, mens de to i bilen er løslatt.

Etterforskningen nærmer seg slutten, og saken sendes trolig til statsadvokaten for påtalebeslutning på nyåret. Det ligger an til rettssak på våren eller sommeren 2020.

