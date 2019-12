Derfor er riksrettssaken mot Donald Trump helt unik

Det er nå klart at president Donald Trump tiltales for riksrett, det ble vedtatt av et klart flertall i Representantenes hus i natt norsk tid.

Andrew Johnson og Bill Clinton ble stilt for riksrett og frikjent i henholdsvis 1868 og 1998. I 1974 gikk Richard Nixon selv av, før Kongressen fikk sluttførst prosedyren og stilt han for retten.

– Vi kan ikke si det ofte nok, dette er tredje gang at en president blir tiltalt i historien. Det er en helt spesiell dag, fastslår USA-kommentator Eirik Bergesen.

Jurist og USA-ekspert Sofie Høgestøl legger til at Trumps sak skiller seg ut fra de foregående prosessene.

– Det som gjør denne riksrettssaken historisk i forhold til de som har vært, er at de andre to ikke skulle stille gjenvalg, men det skal Trump. Det er en så stor x-faktor at det er ikke mulig å si hva det vil medføre, sier hun.

Høgestøl understreker at den amerikanske presidenten er en person som er vant til å stå i stormen.

– Vi må ta høyde for at Trump er en skikkelig slugger, han liker å krige. Hva gjorde han i går mens denne prosessen skjedde i Huset? han var ute og hadde et «campaign rally», sier hun og legger til:

– Da Clinton skulle stemmes over i Representantenes hus, gikk han ut på TV og unnskyldte seg. Det gjorde ikke Trump, han sendte et ganske krast seks siders brev og gikk rett på politisk rally i går.

KJEMPER: Donald Trump deltok på et kampanjemøte i Michigan onsdag. Foto: Reuters/Leah Millis

Hva skjer nå?

Selve riksrettssaken skal føres for Senatet, der republikanerne sitter med flertall. Dermed må presidentens egne partifeller gå mot han, skal han ende med å bli dømt.

– Det virker ikke sannsynlig slik vi ser situasjonen nå, men litt av poenget er at alt kan skje nå. Han kan bli avsatt, i går kunne han ikke det. I går satt han trygt, i dag sitter han ikke trygt lenger, fordi Senatet vil måtte føre en rettssak mot han. De vil antakelig måtte kalle inn nye vitner, det er det Nancy Pelosi prøver å presse frem nå. Da kan det hende det kommer ny informasjon, sier Høgestøl og fortsetter:

– Hvem er det som sitter i Senatet? Det er en hel haug med folk som prøvde å stille mot Donald Trump i kampen om å bli presidentkandidat, som han var ganske ekkel mot i 2016.

Uansett hva resultatet av riksrettssaken blir, vil det ha konsekvenser, understreker Bergesen.

– Dette vil alltid være en skamplett for Donald Trump, sier han.