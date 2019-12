Stekt krydret tofu i tikka masala-saus servert med raita og ris. Oppskriften er melkefri, glutenfri og kjøttfri.

Tofu er laget av soyamelk fra soyabønner, og er 100 prosent vegansk. Tofu kalles også for bønneost og er nøytral på smak. Du finner den ofte i ostedisken.

Oppskriften er til 2 personer.

ca. 200 g tofu (velg fast/firm)

2 ss maisennamel

1 ts paprikapulver

½ ts garam masala (indisk krydder)

½ ts malt koriander

½ ts gurkemeie kan også blandes inn i krydderne for ekstra farge

Melange margarin til steking, eventuelt margarin uten melk for melkefri

1-2 rødløk

2-3 ss tikka masala (velg gluten og melkefri)

ca. 1-1/2 dl kokoskrem / tykk kokosmelk

frisk koriander

lime eller sitron

granteplekjerner

Del tofu i terninger på ca 3 x 3 cm. Tørk med kjøkkenpapir før bitene legges/pakkes inn i doble ark kjøkkenpapir og klem ut så mye «vann» som mulig.

Bland sammen maisennamel, krydder og salt og vend tofubitene i blandingen.

Varm Melange margarin i en stekepanne med høye kanter. Rist av overflødig krydderblanding på tofubitene og stek i margarinen. Snu bitene under steking slik at de blir jevnt stekt på alle kanter. Når tofubitene er gylne på alle kanter, legg dem over på et kjøkkenpapir for å trekke ut overflødig fett.

Rens og skjær rødløk i strimler og stek myke i margarin. Tilsett tikka masala og kokos. Kok opp til en jevn saus. Smak til med eventuelt mer tika masala og litt sat fra lime eller sitron. Tilsett de stekte tofubitene og rikelig med frisk koriander.

Server med ris og raita (se egen oppskrift) .

Nanbrød eller papadam (indisk «flatbrød» laget av linsemel) smaker godt som tilbehør. (Finnes i butikkhyllene med indiske/asiatiske varer.)

Raita er en mild-krydret yoghurtsaus til kryddersterke retter.

1 pose Raita kryddermiks, bland med rømme/yoghurt eller melkefri soya/havremelk og rømme eller soyayoghurt. La stå og trekke i ca. 15 min. Dryss gjerne over granteplekjerner ved servering.