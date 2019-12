Det bekrefter Liverpool på sin hjemmeside.

Minamino (24) kommer fra Red Bull Salzburg. Avtalen med Liverpool strekker seg frem til sommeren 2024.

– Det har vært en drøm for meg å spille for Liverpool. Jeg er glad for at drømmen er blitt virkelighet, sier Minamino.

– Å spille i Premier League har vært et av målene mine. Det er en av verdens beste ligaer. Jeg tenkte at dersom karrieren min utviklet seg riktig, ville jeg være i stand til å spille i Premier League. Men jeg trodde aldri at jeg ville være i stand til å spille for dette laget. Jeg er veldig fornøyd og ser frem til det, fortsetter han.

Minamino regnes som et røverkjøp i dagens marked, ettersom han angivelig har en utkjøpsklausul på 86 millioner kroner (8,5 mill. euro). Det skriver blant andre Sky Sports og Daily Mail.

Den offensive midtbanemannen har glitret for Salzburg denne sesongen og har blant annet vist seg fram i Champions League. Der spilte Erling Braut Haalands lag to gruppekamper mot Liverpool.

Minamino blir Liverpool-spiller når vinterens overgangsvindu åpner 1. januar.

Manager Jürgen Klopp er svært fornøyd med signeringen.

– Dette er fantastiske nyheter - en vidunderlig signering. Vi er svært, svært fornøyde, sier Klopp.

– Våre supportere har hatt mulighet til å se ham i aksjon nylig, så jeg trenger ikke å si så mye om hans kvaliteter. Men Takumi er er veldig rask og smart spiller. Han finner rom mellom motstandernes lagdeler og er trygg med ballen. I tillegg er han god uten ball - en skikkelig lagspiller, roser Klopp.

– Champions League-erfaringen hans er en stor bonus for oss. Med tanke på hvilken klubb han kommer fra vet vi at han har blitt veiledet og trent bra. Han er vant til å være en del av et elitemiljø, og han har den rette erfaringen, sier Klopp.