Ekspert om Trump-bilde: – Et ondt mesterverk

Johansen legger til at bildet er ekstremt i formen.

– Han ser ut som han sitter i en forhørssituasjon med lyset ovenfra og mørke skygger. Han peker og ser på deg, og det er veldig «oss» og «dem». «De er ikke ute etter meg, men deg».

Uncle Sam ble blant annet brukt til å rekruttere soldater til begge verdenskrigene Foto: AP photo via file

Uncle Sam-assosiasjoner

Trumps positur bringer også tankene til en annen kjent amerikansk karakter, Uncle Sam, som blant annet ble brukt for å få unge amerikanere til å verve seg til militæret.

– Han tar et sterkt amerikansk symbol, snur om på det og bruker det i sin sak. I den opprinnelige plakaten handlet det om at USA trenger deg, men her handler det om at noen er ute etter å ta deg, sier Johansen.

Retorikeren trekker også frem bruken av frykt.

– Han skal få deg til å føle deg redd når du ser dette, uten at han sier hva du er redd for, og at han står mellom det og deg. Du må stole på han, den sterke mannen. Men en mann som ønsker å fremstå som den sterke mann med enkle løsninger midt i kaoset, bør man se etter i kortene, sier han.

– Vil fungere

Det dreier seg ifølge retorikkeksperten om hvem som menes med «they» og «you», slik Ringdal er inne på.

– I klassisk populisme handler det om å skape et bilde av «de andre», «they», en slags ansiktsløs, skummel kraft. Mens «you» er mannen i gaten, den enkelte amerikaner. Han skaper et bilde av at noen, hans motstandere, etablissementet blant demokratene, er ute etter å ta den amerikanske borgeren, sier Johansen.

– Er det effektivt? Når han ut med dette?

– Jeg skulle ønske jeg kunne si nei, men jeg tipper dette fungerer bra for Trump. Vi har sett han gjøre dette mange ganger før, og det funker for hans velgere, sier han og fortsetter:

– Det ville nok ikke virket på samme måte her hjemme, fordi det nok er få i Norge som synes at dette er troverdig, god politisk kommunikasjon. Men vi må huske på at vi er ganske langt unna USA, og tiden har vist at dette fungerer for han. Trump er jo fortsatt populær hos en stor del av befolkningen i USA.

Johansen kaller det «stemmesamlende retorikk».

– De samler hans tropper og skyver alle andre lengre unna. Det er en veldig konfronterende måte å kommunisere på, som på ingen måte bygger broer mellom folk som er uenige, sier han og legger til:

– I historisk perspektiv er dette mildt sagt skummelt. At personer med makt skaper et fiendebilde, som man ønsker å sette den vanlige mannen i gata opp mot, har vi sett at har antatt ekstreme effekter av før. Jeg vil ikke dra det så langt som å sammenligne dagens situasjon med det som skjedde i Europa i opptakten til andre verdenskrig, men det er vanskelig å ikke legge merke til likhetstrekkene. Som retoriker må jeg si at jeg synes det er skummelt at vi har kommet til det punktet at vi synes bilder som dette er vanlig kost fra noen statsledere.

Den sterke leder

Også Kjell Terje Ringdal trekker paralleller til historien.

– Dette henter jo inspirasjon fra fascisme og nazisme, både i form og innhold, både i bildebruken og budskapet, sier han.

Budskapet er ifølge Ringdal at Trump er den sterke lederen.

– Dette er moderne fascisme i bildespråket, og det politiske budskapet er at det er én sterk mann. «Jeg er den sterke, meg skal ingen knekke og jeg skal stå opp for deg». Det er et slags offer, en slags blanding av en Mephisto og en Jesus-skikkelse, som kommer ned – eller opp – til jorden for å hjelpe.

MANGE FØLGERE: Donald Trump vokser på meningsmålingene. Mens Representantenes hus diskuterte riksrett, talte presidenten på et arrangement i Michigan. Foto: AP Photo/Paul Sancya

God utførelse

Ringdal, som foreleser i retorikk på Høgskolen Kristiania, forteller at dette er et eksempel han kan tenke seg å dra inn i sitt pensum.

– Dette er et ondt mesterverk, kan du si. Det er kanskje toppen av den politiske kommunikasjonen hvor det har blitt vanligere og vanligere at alt er sort og hvitt. Sånn sett er dette en fortsettelse av noe vi har sett i noen år, men utførelsen er påtakelig effektivt, sier han, og legger til at han er «veldig imponert» over selve teksten.

– Det er bra konstruert. Det er en tekstlig rytme som er god, og budskapet er elegant formulert i all sin mørkhet. Det er smart tenkt at «det er ikke meg de er ute etter, det er deg, og det er jeg som er veien». Det er mye klokskap – eller galskap – i konstruksjonen av denne setningen.

– Det er ikke Trump som har skrevet den?

– Nei, det eneste som likner på Trump med dette, er at det er skrevet i caps lock.

Han mener også at bildet er blant de bedre.

– Dette er Morten Krogvold på fleinsopp, det er bra altså! Hvis du skal skremme og lage tydelige bilder, rent bokstavelig, er dette godt gjort.