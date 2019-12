To menn som beskrives som hjernene bak terrorangrepet i Stockholm i 2017, der Rakhmat Akilov kapret en lastebil, er pågrepet i Syria, melder Radio Free Europe.

Fem personer ble drept og 14 såret da Akilov kapret en lastebil og kjørte den nedover Drottninggatan i sentrum av Stockholm i april 2017.

– Mitt mål var å drepe så mange svenske statsborgere som mulig, forklarte Akilov under rettssaken.

Parviz Saidrahmonov, kjent som Abu Davud, og Tojiddin Nazarov, kjent som Abu Osama Noraki skal ha vervet Akilov til IS.

Begge mennene er fra Tadjikistan, og er 32 år gamle.

– Han er et fryktelig menneske

Et tyrkisk TV-klipp fra en fangeleir for IS-krigere i Syria viser Abu Davud, som ifølge feilaktige meldinger falt i strid i 2017.

– Ja, det er ham. Takk Gud for at han er pågrepet. Han er et fryktelig menneske, sier Abu Davuds tidligere svigermor til ETC.

Svensk politi har avdekket flere tegn på at Akilov gjennomgikk en radikaliseringsprosess før angrepet, og Abu Davud skal ha spilt en viktig rolle i denne prosessen. Da Akilov ble pågrepet etter terrorhandlingen, skal han ifølge ETC ha lagret tolv propagandafilmer med Davud.

Direkte tilknytning

Abu Osama Noraki knyttes direkte til terrorhandlingen i Stockholm i 2017. I avhør har Akilov forklart at han hadde telefonkontakt med mannen mens han kjørte lastebilen gjennom den trafikkerte handlegaten og meide ned fotgjengere.

– Det var jo han som som styrte handlingene mine, sa Akilov i et politiavhør i mai 2017.

Ifølge ETC holdes Osama Noraki i et kurdisk høysikkerhetsfengsel i den syriske byen Deir Azzor. Han har vært ettersøkt av både russisk og tadjikisk politi for å ha koordinert planlagte terroraksjoner i Moskva og Dusjanbe.