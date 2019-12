Trump splitter USA – men sender økonomien til værs

POPULÆR: Trumps økonomiske reformer er populære hos både arbeidere og bedrifter. Foto: Evan Vucci/AP Photo

Fremtidige utfordringer til tross – Trumps kjernevelgere er godt fornøyd med den nåværende situasjonen. USAs økonomi anses av mange som en av de viktigste årsakene til presidentens popularitet blant republikanere.

– Republikanske velgere er svært opptatt av tall, skattelette og økonomi, forteller TV 2s USA-korrespondent Fredrik Græsvik fra Washington D.C., og understreker at dette blir et svært viktig poeng under valgkampen neste år.

Wall Street-rekord

Henriksen mener at Trump skaper økonomisk trygghet og optimisme blant både bedrifter og investorer. Dette har tilsynelatende en smitteeffekt på de amerikanske aksjemarkedene – børsen på Wall Street opplever rekordhøye resultater med Trump i Det Hvite Hus.

Stock Market up BIG! Record highs for S&P 500 and NASDAQ. Enjoy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 1, 2019

– I USA er det ingen tro på en plutselig kollaps i økonomien, børskursen later til å tro at veksten kommer til å fortsette, forteller Henriksen. Presidenten er heller ikke redd for å skryte av de gode resultatene – dette bør han kanskje slutte med. En undersøkelse gjennomført av Bank of America viser nemlig at de dagene presidenten twitrer mest, går aksjemarkedet tilbake.

Trump er glad i å skryte av gode resultat på aksjemarkedet, men hvor godt gjør han det sammenliknet med tidligere presidenter? Svaret får du i videoen under - artikkelen fortsetter.

– Norge tjener på Trump

De gode resultatene på aksjemarkedene er også godt nytt for amerikanske husholdninger – i det minste de som eier aksjer. Henriksen anslår at dette gjelder en tredjedel av amerikanere:

– Av denne tredjedelen er det de aller rikeste som eier klart mest aksjer. Det er disse som har blitt aller rikest på utviklingen, sier han.

Men det er ikke bare USAs rikeste som tjener godt på de gode aksjekursene. Norge kan også gni seg i hendene over USAs fremgang. Ved utgangen av andre kvartal 2019 var nemlig 41 prosent av oljefondets aksjebeholdning investert i USA, ifølge E24.

– De som tjener mest på Trump er de som eier aksjer – dette inkluderer også nordmenn. Det norske oljefondet eier omtrent 1 prosent av den amerikanske børsen. Når den har gått opp med Trump har nordmenn også blitt rikere, forteller Henriksen.

Se Trumps Verden på TV 2 Nyhetskanalen klokken 17.30 og gratis på TV 2 Sumo når du vil!