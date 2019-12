«En trist dag for Amerika»

Trump er nå plassert i et selskap han aldri har ønsket å være en del av. Et selskap som fra og med nå består av tre presidenter. En slags skammens bukett.

I 1868 ble president Andrew Johnson stilt for riksrett. Han var visepresidenten som overtok da Abraham Lincoln ble skutt og drept. Johnson ble i sin samtid (og av historien) ansett som ganske uskikket. Clinton løy under ed om sitt forhold til en ung praktikant i Det hvite hus.

Uviss skjebne

Både Johnson og Clinton ble frikjent. Hva som skjer med Donald Trump vet vi ikke. Kommer saken opp for Senatet, blir trolig også han bli frikjent.

Det beste demokratene da kan håpe på er at prosessen har ødelagt Trumps muligheter for å gjenvalg om litt under 11 måneder. Men de bakser i ukjent farvann. Donald Trump vil være den første presidenten som blir stilt for riksrett og søker fornyet tillitt fra velgerne. Om han ikke skulle bli avsatt.

Republikanerne i Senatet har gjort det klart at de vil ha en riksrettssak gjennomført så raskt som mulig. Majoritetsleder Mitch McConnell sier at det vil bli uaktuelt å kalle inn vitner som presidentens stabssjef Mick Mulvaney og tidligere sikkerhetsrådgiver John Bolton, slik demokratene ønsker.

To menn som kan kaste lys over anklagene rettet mot Trump. To av flere vitner Trump så langt har forhindret i å snakke. Noe som styrker mistanken om at de sitter med informasjon som kan være skadelig for president Trumps sak.

Men hva om demokratenes ledere i Representantenes hus ikke sender riksrettstiltalen til Senatet? Hva om de bruker den til å presse republikanerne til å komme dem i møte når det gjelder vitner og utlevering av dokumenter?

Det er en mulighet. En mulighet som for Trump kan bety at han må gå til valg med en riksrettstiltale hengende over seg. Eventuelt at han aldri blir frikjent for anklagene. Som den første presidenten i USAs historie.

«Krig mot demokratiet»

Like før klokka tre i natt, norsk tid, ble det kjent at Donald Trump stilles for riksrett tiltalt for maktmisbruk og for å ha motarbeidet Kongressens etterforskning. «Dette er en trist dag for Amerika,» sa demokratenes leder Nancy Pelosi. Hovedpersonen selv fikk nyheten mens han var der han trives best. På en scene i den politisk svært viktige delstaten Michigan ­­– omgitt av tusenvis av jublende tilhengere.

Donald Trump la an en velkjent aggressiv tone da nyheten ble kjent. USAs president beskyldte sine politiske motstandere for å gå til åpen krig mot det amerikanske demokratiet. Harde ord. «Det er dere som er skyldige,» skrek Trump henvendt til demokratene i Kongressen. «Det er dere som motarbeider de juridiske prosessene,» fortsatte han og krevde at Pelosi måtte gå av. Det er det ikke Trump, men hennes velgere i California som avgjør. USA er fortsatt et demokrati.