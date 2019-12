Den amerikanske rapperen, som egentlig heter Daniel Hernandez, erklærte seg onsdag skyldig i pengeutpressing og andre tiltaler i New York. Det skriver CNN.

Risikerte livstid

Artisten har sonet 13 måneder i påvente av dommen, og disse vil trekkes fra den utmålte straffen.

23-åringen har tidligere nektet straffskyld. Siden den gang har 6ix9ine inngått en avtale med påtalemyndighetene, hvor han vitnet mot andre kriminelle for å selv få redusert straff.

Før rapperen inngikk avtalen med påtalemyndighetene, risikerte han livstid i fengsel, med en minstetid på 47 år. Nå kan 6ix9ine slippe ut allerede november 2020, takket være det dommeren omtalte som «betydelig» og og «ekstraordinært» samarbeid.

Sentral skikkelse

Under onsdagens rettssak vitnet rapperen mot tidligere medlemmer av gjengen Nine Tray Gangsta Bloods.

GJENKJENNELIG: Med sitt regnbuefargede hår og mange ansiktstatoveringer er rapperen lett gjenkjennelig Foto: Luca Bruno/AP Photo

Dommer Paul Engelmayer omtalte 6ix9ine som en «sentral skikkelse i en ondskapsfull og brutal gjeng» da han leste opp avgjørelsen. Ifølge Engelmayer har rapperen skapt kaos i New York og brukt gjengen som sine «personlige leiesoldater».

Artisten var blant annet tiltalt for pengeutpressing, ulovlig våpenbesittelse, overfall med et farlig våpen og planlegging av drap.

Ble kidnappet

Samtlige av forbrytelsene skjedde da Tekashi 6ix9ine var medlem av gjengen Nine Tray Gangsta Bloods.

Rapperen ble med i gjengen i 2017, men forlot Nine Tray Gangsta Bloods mindre enn et år senere. Gjengen begikk ran, solgte narkotika og var voldelige mot rivaliserende kriminelle, ifølge Tekashis vitnemål.

To av gjengmedlemmene rapperen vitnet mot har siden blitt funnet skyldig – blant annet for å kidnappe Tekashi 6ix9ine.

Ville forbedre omdømmet

Rapperen med det regnbuefargede håret fikk en pangstart på karrieren da singelen «GUMMO» kom ut i 2017. I låtas musikkvideo poserer 6ix9ine med våpen, narkotika, store mengder kontanter og gjengmedlemmer.

6ix9ine var derimot ikke medlem av Nine Tray Gangsta Bloods da videoen ble laget, og har forklart at han brukte gjengen for å forbedre omdømmet sitt. Dette slo tilbake på rapperen, som november i fjor ble arrestert for en rekke lovbrud.

Etter at artisten slipper ut av fengsel, må han gjennomføre 300 timer samfunnstjeneste og betale en bot på 315.000 dollar.