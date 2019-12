Uansett hvor barnslig det kan høres ut, er lydopplevelsen mange ganger halve moroa i møtet med gromme sports- og entusiastbiler.

Med dyp buldring og høye smell fra pottene, blåser du ikke bare herlig liv i omgivelsene, men det gir deg også en deilig dose endorfin-rus.

Audi RS 3 (pre facelift), Mercedes-AMG E63 S og BMW M4 Competition (med titaneksos) er blant mine absolutte favorittbiler på lyd.

Alle har hvert sitt særpreg, men fellesnevneren er at lydbildet gir en fantastisk glede til absolutt alt som kan krype og gå.

Jo, jeg har til og med fått en kjent MDG-politiker til å innrømme at tøff motor- og eksoslyd har noe for seg.

Forbyr eksoslyd

Dessverre finnes det noen kjipe EU-politikere der ute, som nå har bestemt at biler som Audi RS 3, BMW M2 eller Mercedes-AMG A 45 ikke skal få lov til å gi oss det fantastiske lydbildet lenger.

De nye EU-kravene til eksoslyd har rett og slett blitt ekstremt strenge. Det betyr at omtrent alt som heter buldring og spraking fra eksospotter nå blir historie. Nye AMG A 45 og BMW X3 M er bare et par eksempler på det.

Sistnevnte har jeg vært heldig å få teste for bare kort tid tilbake. Dæven for en bil! 510 hk i en kompakt-SUV er virkelig hinsides! MEN… Selv i sport plus-modus, er det nesten ingen lyd å høre – sammenlignet med hva BMWs M-avdeling har presentert tidligere.

Det kan kanskje høres banalt ut, men fraværet av lyd i en bil med et så brutalt skyv, går faktisk negativt utover totalopplevelsen bak rattet. Det er liksom ingen overraskelser lenger. Det er ingen som snur seg. Øregangen forventer rett og slett noe mer, slik som det alltid har vært – frem til nå...

Den ubeskrivelige lyden av Audi RS 3, er ikke slik den en gang var, på grunn av nye og kjipe EU-krav.

Mener det kan svekke organene…

Jeg har full forståelse for at frekk eksoslyd kan være irriterende i visse situasjoner. Bor du i et nevrotisk nabolag, eller kommer hjem midt på natta, er det greit å spare seg for de hardeste gasspådragene.

Derfor er det også helt genialt at mange bilprodusenter har utstyrt modellene sine med ulike kjøreprofiler, som tilpasser volumet fra pottene bak. I komfort-modus er lydbildet ofte nedtonet, mens buldringen blir en åpenbaring i sport- eller racemode.

Brooms Mats Brustad på Vålerbanen.

Her kan man med andre ord tilpasse seg omgivelsene. Tar du med din egen Audi RS-modell på roadtrip eller banekjøring, vil du gjerne oppleve bilen på sitt beste, altså inkludere lydbildet flere titalls ingeniører har brukt livet sitt på å utvikle.

Hva gjør så EU? Joda, i de nye kravene, skal lyden måles på innstillingen med høyest volum. Det betyr at produsentene ikke lenger får lov til å lage eksosanlegg som har mulighet til å levere litt ekstra moro i eksempelvis sportsmodus, hvor spjeld i eksosanlegget åpnes, for å tilføre det lille ekstra.

I tillegg til å fjerne muligheten for litt ekstra lyd i visse situasjoner, skal volumet generelt også ned. Den klassiske buldringen forsvinner.

I en 65 siders lang rapport, begrunner EU de nye kravene med at lyden fra eksosanlegget kan «forstyrre kapasiteten til organfunksjonene våre», «generelt svekke organene» og faktisk føre til «hjerteinfarkt».

OK…

Helt nye BMW X3 M Competition er et tydelig eksempel på hvor nedskalert lydbildet blir – med de nye EU-reglene.

Virkelig?

Jeg skal være forsiktig med å kommentere disse påstandene, da jeg regner med at EU sine funn er forankret i entydig og solid forskning.

Men ærlig talt: Organsvikt av en uskyldig sportsbil som leverer et lite smell fra pottene i forbifarten?

Frem til nå har lydbildet i AMG-modellene vært noe røffere i sportsmodus...

Spør du meg er AMGs særegne lydbilde tvert imot helsebringende! Selv i Oslo sentrum har jeg aldri sett flere smil, mer latter eller glede, etter en tur med AMG E 63 S i sportsmodus. Og dette er i møtet med tilsynelatende helt vanlige folk.

Tar du med samme bil til en bilinteressert gjeng, er jubelen og applausen minst like høy som snerret fra pottene. Bilentusiastene elsker det!

Skal EU først innføre lydkrav for å redusere stress og mulig infarkt, bør de heller innføre babygråt-frie soner på fly, eller vurdere forbud mot snacksposer på kino. DET er stressende det.

Ta dere sammen!

I fjor ble det solgt rundt 86 millioner nybiler i verden. En forbausende liten andel av disse er sportsbiler med litt ekstra lyd.

Ta BMW som et eksempel: De solgte 2.125.026 biler totalt i 2018. Kun 4,8 prosent av disse utgjør modeller fra BMWs M-avdeling.

Er disse 4,8 prosentene virkelig noe å henge seg opp i – når de attpåtil kjører med et moderat lydbilde mesteparten av tiden?

La nå oss bilentusiaster få høre ekte lyd, den siste lille tiden det i hele tatt finnes genuine fossilmotorer.

Jeg sier som Halvor Johansson i Radio Rock: Ta dere sammen!

Selv om de nye kravene "kun" gjelder i EU, har Bastian Bogenschutz hos Mercedes-AMG tidligere uttalt i et intervju med Motoring, at det blir for dyrt å utvikle egne eksosanlegg til andre markeder. Lyden fra nye AMG A 45 blir derfor markant snillere over hele verden, med mindre man går til innkjøp av et tredjeparts eksosanlegg.

