Etter at det ble klart at Ivar Koteng ikke blir innstilt til en ny periode som styreleder på Lerkendal, har ryktene vært mange om hvem som kan ta over etter eiendoms-kongen.

Ut ifra det TV 2 kjenner til skal det finnes kandidater både internt og eksternt. Flere i Rosenborg-miljøet har blant annet pekt på nåværende nestleder i RBK-styret, Leif Inge Nordhammer, som en aktuell arvtager.

– Ingen kommentar, sier hovedpersonen selv.

Lanseres av æresmedlem, får skryt av Korteng

Nordhammer, som tidligere har vært direktør i SalMar, var kandidat til jobben allerede i 2012, men den gang falt valget på Ivar Koteng. 61-åringen har siden den gang flere år bak seg i styret, i tillegg til at han har vært en del av RBKs investorgruppe.

En av de som kjempet for Nordhammer i 2012, var æresmedlem i RBK, Egil Nygaard. Han ser fortsatt på den tidligere SalMar-sjefen som den perfekte mannen for jobben.

– Det er en veldig bra kandidat. Han har bakgrunn fra fotballen, og er vant med lagarbeid fra sin jobb i SalMar. Han kommer fra et miljø der han forstår hvordan ting fungerer, sier Nygaard, og legger til:

– Jeg foreslo jo han også i 2012, før Koteng ble valgt, fordi jeg rett og slett synes at han er et jævlig bra forslag.

Også Koteng selv har tro på nestlederen.

– Ja, han er en flott kandidat, som ville gjort jobben på en god måte, sier den avtroppende styrelederen.

Adresseavisen skrev onsdag kveld at Ståle Gjersvold, konsernsjef i Trønderenergi, er kandidaten valkomiteen ønsker seg til det ledige styreledervervet.



Ståle Gjersvold. FOTO: TrønderEnergi.

Flere kandidater

TV 2 erfarer at valgkomiteen jobber med flere aktuelle kandidater, noe leder i valgkomiteen, Stig Westerhus også går langt i å bekrefte:

– Jeg kan ikke kommentere noe rundt hvem som blir styreformann i RBK, ingenting er bekreftet enda. En valgkomité gjør en jobb, og kan ikke fortelle noe før vi har snakket med alle de aktuelle, sier han.

– Du sier «alle de aktuelle», så det er flere kandidater her?

– Jeg har ikke bekreftet noen ting, svarer Westerhus.

Kan bli benkeforslag

Selv om valgkomiteen har bestemt seg for å ikke innstille Koteng til en ny periode, betyr ikke det at milliardæren er helt ut av bildet. På årsmøte i februar kan Rosenborgs medlemmer komme med et benkeforslag, selv om Koteng tidligere har uttalt til Adressa at det ikke kommer til å bli aktuelt.

Et par dager etter at avgjørelsen ble kjent, spør vi Koteng om noe har endret seg.

– Jeg har sagt det jeg vil si, og har jeg egentlig ingen kommentar til det.

Siste ord i saken er nok uansett neppe sagt, og det kan fort bli et underholdende årsmøte på Lerkendal i februar 2020.