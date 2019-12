Imens hele verden venter på å få svar på om Donald Trump blir USAs tredje president til å bli stilt for riksrett, pågår det en heftig debatt i Representantenes hus.

Først debatterte representantene reglene for en eventuell riksrettssak. Senere på kvelden debatteres selve tiltalepunktene.

Det er fra tidligere kjent at oppfattelsen av saken er delt langs partilinjene – demokratene argumenterer for riksrettstiltale og mener Trump er en trussel mot demokratiet, og republikanerne mener hele prosessen er et kynisk og partisk forsøk på å fjerne en folkevalgt president.

– Jesus fikk mer rettferdighet

Og det har haglet med kraftige virkemidler og saftige karateristikker fra talerstolen.

Aller mest kreativ var kanskje republikaneren Barry Loudermilk da han skulle fremføre sitt forsvar av den sittende presidenten.

– Jeg vil begynne med å si at jeg er en motstander av denne prosessen, åpnet Loudermilk, før han angrep riksrettshøringene og hevdet prosessen har vært grunnlovstridig.

– Det sjette grunnlovstillegget slår fast at man har rett til å møte sin anklager. Ikke bare har demokratene nektet presidenten å møte sin anklager, de har holdt varsleren anonym, sa Loudermilk, med henvisning til den offentlig ansatte som varslet om innholdet i telefonsamtalen mellom Donald Trump og Ukrainas president Voldomyr Zelensky – samtalen som danner grunnlaget for riksrettstiltalen.

Han tok så til bibelen for å illustrere hvor urettferdig han mener prosessen er.

– Før dere tar denne historiske avstemningen, en uke før jul, vil jeg at dere skal huske dette: Da Jesus ble falskt anklaget for forræderi, ga Pontius Pilates Jesus mulighet til å møte sine anklagere. I den skammelige rettssaken ga Potius Pilates mer rettigheter til Jesus enn det demokratene har tilbudt presidenten, sa Loudermilk og forlot talerstolen.

Det er verdt å merke seg at Loudermilk tar feil da det sjette grunnlovstillegget gjelder straffesaker, og ikke offentlige høringer i Representantenes hus.

Høyesterettsanalytiker for CNN, Steve Vladeck, kaller utsagnet «så feil at det er pinlig».

Avstemming i natt

Det er ventet at det vil holdes en avstemming om riksrettstiltalen mellom klokken 00.30 og 01.30 natt til torsdag norsk tid.

Demokratene i Representantenes hus offentliggjorde 10. desember en tiltalebeslutning som baner vei for en eventuell riksrettssak mot Donald Trump.

To tiltalepunkter er utformet, som Representantenes hus skal stemme over onsdag kveld:

Hvorvidt Trump har misbrukt sitt presidentembete.

Hvorvidt Trump har blokkert kongressens forsøk på å ettergå hans handlinger.

Nyhetsbyrået AP har telt opp representantene og mener at det vil være klart flertall for å stille Trump for riksrett.

Det er derimot også ventet at det republikanske flertallet i senatet, der riksrettssaken vil holde, kommer til å sørge for at Trump frifinnes.