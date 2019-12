Politiet skriver på Twitter at de har kontroll på to personer på stedet. De to har evakuert seg selv.

Det er uklart hvor mange leiligheter som har brent, men det er ikke kommet inn noen meldinger om skadde.

– Det har vært røykdykkere i alle de tre leilighetene, de har ikke funnet noen, så det er ingen fare for menneskeliv, sier Tore Grindheim, operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt, til TV 2.

Klokken 22.16 brenner det fremdeles i hulerom på loftet i leilighetskomplekset.

De tre leilighetene ligger i andre etasje.

