Den tidligere Premier League-angriperen Neil Shipperley er dømt til tolv måneders samfunnsstraff etter å ha masturbert foran en mor og hennes 16 år gamle datter i Vest-London i september, skriver The Mirror.

Shipperley er pålagt å betale drøy 2300 kroner i erstatning og gjennomføre 120 timer med ubetalt arbeid.

Moren snudde seg mot den tidligere fotballspilleren for å takke ham da han stanset varebilen sin ved de fornærmede, bare for å oppdage at han holdt rundt kjønnsorganene sine.

Deretter fulgte flere ubehagelig øyeblikk. Da moren snakket med politiet på telefonen, så de at Shipperley hadde parkert mellom to busser lenger opp i gaten, mens han fortsatt tok på seg selv.

Da moren og datteren troppet opp på politistasjonen for å anmelde kort tid senere, dukket også Shipperley opp, overga seg selv og ba om unnskyldning.

I en uttalelse til retten forteller moren om hvor rystende opplevelsen var for henne.

– Hans mål var å skremme oss, isolere oss og sjokkere oss. Han lyktes. Vi ble rystet og forferdet av hans handlinger, sier hun.

Også datteren fikk et uttalelse opplest.

– Etter hendelsen følte jeg meg som jeg var et offer. Jeg var redd, engstelig og følte meg sårbar. Nå bekymrer jeg meg for hva som hadde skjedd om min mor ikke var der, sier hun.

Retten ble informert om at Shipperley går til en terapeut på grunn av sin forbrytelse, at han hadde slitt med personlige og finansielle problemer før det hele skjedde og at han er en angrende synder.

Gjennom en lang karrière spilte angriperen for Chelsea, Watford, Southampton, Crystal Palace, Nottingham Forest, Barnsley, Wimbledon, Sheffield United og Brentford.