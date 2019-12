Elleve magiske minutter sørget for semifinaleplass i Ligacupen for Manchester United og Ole Gunnar Solskjær.

Sportsnyhetene: Se scoringene øverst i saken!

Scoringer fra Marcus Rashford, Anthony Martial og selvmål av Ryan Jackson sørget for 3-0-seier over Colchester på Old Trafford.

I semifinalen blir det Manchester-derby.

Manchester United er første hjemmelag mot Manchester City i dobbeltoppgjørene.

– Det blir fantastiske dager i Manchester det. Det er det beste laget i England synes jeg, men vi har vist tidligere at vi kan gjøre det bra mot dem. Det er jo mange kamper igjen til den tid, men vi gleder oss til det, sier Ole Gunnar Solskjær i et intervju med Viasport.

Leicester starter hjemme mot Aston Villa i den andre semifinalen.

Det første oppgjøret spilles i starten av januar, returoppgjøret spilles i slutten av samme måned.

Manchester United-manageren kommenterte igjen ryktene om Erling Braut Haaland.

– Vi leter etter gode spillere hele tiden og Erling har hatt en fin utvikling. Så han får utvikle seg videre der han bestemmer seg for, vi trenger ikke å snakke så mye om ham. Men vi som lag ser alltid etter spillere som kan komplementære de andre spillerne vi har, det gjør vi. Så får vi se hva vi ender opp med, sier kristiansunderen til Viasport.

Magiske minutter

Det tok 50 minutter før Manchester United kunne juble for scoring mot Colchester fra nivå fire i England. Etter en kontring forserte Marcus Rashford inn i feltet og dunket ballen kontant i nettet.

Seks minutter senere presset Rashford frem et selvmål hos Colchester. Mason Greenwood slo inn et innlegg som Ryan Jackson satte i eget bur med Uniteds målscorer i ryggen.

Videre løsnet det virkelig for Ole Gunnar Solskjærs menn. Fire minutter etter 2-0 vippet Juan Mata ballen til Rashford som på én touch serverte Anthony Martial på blankt mål. Franskmannen skled inn 3-0 til vertene.

Det ble sluttresultatet på Old Trafford.

City og Leicester klare for semifinale

Manchester City tok seg også videre til semifinale i Ligacupen etter 3-1-seier over Oxford United fra nivå tre. João Cancelo scoret det første målet for City før Oxfords Matt Taylor utlignet. Raheem Sterling sikret avansement med to scoringer i andre omgang.

De får følge med Leicester som slo Everton etter straffesparkkonkurranse. Kampen endte 2-2 etter scoringer fra James Maddison og Johnny Evans for The Foxes, mens Tom Davies og Leighton Baines scoret for Everton. På straffesparkene ble bommer fra Evertons Cenk Tosun og Baines skjebnesvangre. Jamie Vardy sendte Leicester til semifinale fra krittmerket.

Den siste semifinalisten er Aston Villa som slo et ungt Liverpool-mannskap 5-0 på Villa Park tirsdag.