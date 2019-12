Se Messis bom øverst i saken!

Kampen som egentlig skulle spilles 26. oktober har latt vente på seg etter uroligheter i Catalonia.

Da kampen først ble spilt ble det langt mer roligere affære og tilskuerne måtte vente på underholdningen.

Etter 17 minutter skapte Real Madrid den første store sjansen, men Gerard Pique reddet ballen på streken etter en heading fra Karim Benzema.

Like før slutten av omgangen tok Barcelona over kommandoen, men hverken Lionel Messi og Jordi Alba klarte å omsette store sjanser. Lagene var like langt etter første omgang.

Etter sidebytte ble det flere store sjanser. Barcelona rullet lekkert opp før Antoine Griezmann vippet ballen over Dani Carvajal. Videre spilte franskmannen til Lionel Messi som fra åtte meter på nesten fri kasse klarte å bomme på ballen.

Litt over ti minutter senere satte Gareth Bale ballen i mål. Waliseren ble servert av Ferland Mendy og kontrollerte ballen i nettet. Linjedommeren var raskt oppe med flagget og målet ble annullert etter at den franske venstrebacken var i offside.

Dette er første gang El Clásico ender målløst siden november 2002, altså over 17 år siden sist.

Uavgjort betyr at ingen av lagene drar i fra på toppen av tabellen og begge ligger på 36 poeng etter 17 serierunder. Barcelona leder La Liga med pluss to bedre i målforskjell enn Real Madrid.

17 år gamle Ansu Fati ble den yngste spillerne til å spille i et El Clásico siden 1941. Unggutten fikk sju minutter på banen.