I et intervju med NRK sier den nyoppnevnte Riksadvokaten at han gjerne skulle vært innvolvert tidligere i prosessen med utformingen av tiltalen mot Stålsett.

– Jeg kunne godt ha tenkt meg å få en nærmere redegjørelse for straffepåstanden og hvorfor man har vurdert seg fram til den, sa riksadvokat Jørn Sigurd Maurud til NRK.

Han ønsker ikke å svare statskannalen om han ville anbefalt påtaleunnlatelse, men sier han kunne tenke seg å ha diskutert hvordan saken skulle håndteres, spesielt med tanke på at den har en offentlig profil.

Slår tilbake

Politiet selv sier til TV 2 de stiller seg uforstående til at Maurud sier han ikke hadde anledning til å involvere seg i saken.

Politiadvokat Andreas Meeg-Bentsen sier til TV 2 at han varslet statsadvokatembetet i november.

– Statsadvokaten er varslet tjenestevei, i henhold til rutinene, og har ikke hatt noen innvendinger i saken, sier Meeg-Bentzen.

– Hva tenker du om uttalelsene til riksadvokaten?

– De har jeg ingen kommentar til.

Tilståelsessak

Torsdag blir saken mot den tidligere biskopen i Oslo behandlet i retten. Saken er planlagt å gå som en såkalt tilståelsessak, og påtalemyndigheten vil be om 45 dagers ubetinget fengsel i saken.

Stålsett ble i november siktet for å ha benyttet ulovlig arbeidskraft ved å ansette eritreiske Lula Tekle (55), en ureturnerbar asylsøker, som vaskehjelp. Han har selv forklart at at han gjorde det i sivil ulydighet, og at han gjerne tar fengselstraffen for å løfte frem saken til ureturnerbare asylsøkere.