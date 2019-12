Halve Norge er på farten i julen: – Stress ned i trafikken

Oslo lufthavn kalkulerer med opp mot 100.000 reisende bare på fredag. Vy stiller med flere tusen ekstra seter på tog og buss, og Vegvesenet er forberedt på tett trafikk langs veiene.

Det er med andre ord klart for en av årets travleste dager i trafikken.

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland ber folk stresse ned i juletrafikken.

– Mitt største juleønske er en jul uten drepte og hardt skadde i trafikken, sier hun.

80 ulykker

I år er julaften og nyttårsaften på tirsdager, noe som gjør at trafikken trolig fordeler seg noe jevnere utover. Vegvesenet forventer imidlertid stor utfart på lørdag og søndag.

Vegdirektøren er overrasket over at mange har det så travelt i juletrafikken.

– Mange kjører på veier de ikke er vant til å kjøre. Været og føret kan være krevende. For høy fart og unødvendige forbikjøringer som skaper farlige situasjoner er dessverre gjengangere i juleulykkene, sier Ingrid Dahl Hovland.

I snitt skjer det 80 ulykker med personskade i juletrafikken. I fjor omkom to personer på veien i jula. Året før var tallet seks.

Sjekk vær og føre

Vegvesenet oppfordrer folk til å sjekke ruten de skal kjøre før de starter. Er det ulykker, uvær eller stengte veier, er det lurt å ta med i beregningen.

Bilen må også pakkes riktig. Unngå løse gjenstander i kupeen og tung last i skiboksen.

TRAVEL DAG: Regn med fulle fly på fredag. Bildet er fra Tromsø lufthavn i desember 2017. Foto: Avinor

Meteorolog Lillian Bergheim i StormGeo advarer om at det kan bli trøblete føre over fjellovergangene i Sør-Norge fredag ettermiddag og kveld.

– Et lavtrykk som kommer inn i Nordsjøen gjør at vinden øker på en god del. På Hardangervidda og muligens på Haukeli blir det liten til stiv kuling. I tillegg kommer det byger, så det kan være lurt å sjekke kjøreforholdene før man legger av gårde, sier Bergheim.

Eivind Kopperdal, kolonnevakt på Haukelifjell, anbefaler reisende å krysse fjellet før klokken to fredag.

– Det er meldt storm i Tarjebudalen på vestsida av Haukelifjell. Skal du over fjellet anbefaler jeg å kjøre over før klokken to. Etter dette er det stor fare for stenging, sier Kopperdal.

– Det beste tipset er å kjøre over på lørdag formiddag. Da da får du en fin tur uten kø, venting, kolonnekjøring og stenging, fortsetter han.



Verdisaker må i håndbagasjen

På togene må man regne med at det blir trangt om plassen. Vys kommunikasjonssjef Gina Scholz minner om at de som skal reise med tog, har en begrensning på tre kolli bagasje per passasjer. Busspassasjerer må begrense seg til to kolli.