– Jeg regner med at hun ikke går Tour de Ski.

Det sier den svenske landslagslegen Magnus Oscarsson om Frida Karlsson (20).

Stortalentet fikk startnekt etter en helsekontroll tidligere i desember, og må nå nøye seg med treningsøkter av det kortere slaget.

– Hun er fortsatt under utredning, men hun er i gang og trener en økt per dag, styrketrening eller ski. Omtrent en time per dag, sier Karlssons personlige trener Per Nilsson til Aftonbladet.

– Rolig og innsiktsfull

Det er ikke kjent nøyaktig hvorfor 20-åringen har vært nødt til å kutte ned på treningsøktene, men ifølge landslagssjef Ola Strömberg må hun komme i balanse næringsmessig.

– Forhåpentligvis går det fortere enn man tror, men jeg tør ikke si når man kan øke treningsbelastningen. Det er Frida og hennes egen vei nå, sier Per Nilsson.

Ifølge Karlssons trener har hun taklet motgangen godt.

– Det er klart at det er vanskelig når man må endre målsettingen, men til å være en ung jente er hun veldig dyktig til å ta et steg tilbake. Etter omstendighetene er hun rolig og innsiktsfull, selv om hun lengter tilbake, sier han.

Neppe Ebba Andersson heller

Tour de Ski henger for øvrig i en tynn tråd også for en annen av svenskene som nok hadde sett for seg å måle krefter med Therese Johaug. Om kneskadde Ebba Andersson rekker det, vil det være en ren bonus for de blågule.

– Hvordan det blir med Tour de Ski er ikke noe jeg vet enda, men det er ikke noe vi har regnet med. Det er en ganske tøff belastning. Ebba, fysioen, jeg og trenerne tar den beslutningen i samråd, sier landslagslege Oscarsson.