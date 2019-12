Fire menn ble pågrepet tirsdag etter at en kvinne i 50-årene fortalte politiet at hun var blitt voldtatt. Tre av mennene ble siktet for voldtekt, enten i samvirke eller hver for seg.

De tre ble fremstilt for varetektsfengsling onsdag.

Alle tre ble fengslet med brev- og besøksforbud, skriver Drammens tidende.

– Vi har begjært to av dem varetektsfengslet fram til julaften med brev- og besøksforbud, begrunnet med bevisforspillelsesfare. Men vi ber ikke om videre fengsling, ettersom det ikke er etterforskere som får jobbet med saken i romjula, så det som skal gjøres, må gjøres nå, forteller politiadvokat Ole Jakob Garder til avisen.

De tre mennene er av utenlandsk opprinnelse. Alle har erkjent at det hadde seksuell kontakt med kvinnen, men de mener det var frivillig, og ingen av dem erkjenner straffskyld.