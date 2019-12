Jaguar er i ferd med å avslutte sitt suverent beste salgsår i Norge noensinne. Over 3.000 eksemplarer av elbilen I-Pace blir levert ut i år.

Det er en formidabel økning fra salget i 2018. Og for å sette det litt i perspektiv: 2017 var det siste året før Jaguar fikk elbil, da solgte de til sammen 299 biler i det norske markedet.

Etter årets 11 første måneder hadde Jaguar solgt og registrert 2.969 eksemplarer av I-Pace her hjemme. Det samlede Jaguar-salget denne perioden var 3.152. Det sier veldig mye om hvor viktig denne ene modellen er for merket.

Da I-Pace kom på markedet i 2018, var Jaguar svært tidlig ute med elektrisk SUV. Den eneste modellen som slo den, var Tesla Model X. Det var naturligvis gull verdt for Jaguar.

Jaguar vil levere ut over 3.000 I-Pace i Norge i år, noe slikt har de aldri vært i nærheten av tidligere.

Kraftig nedgang i salget

Senere har konkurrentene kommet kjørende inn. Første ut var Audi e-tron. Deretter fulgte Mercedes EQC og til neste år kommer det flere. Gode nyheter for alle som vil ha elbil, men for Jaguar kommer det naturligvis til å bli tøffere.

Det erkjenner også den norske importøren. I et intervju med bransje-nettstedet BilNytt sier Jaguar Land Rover-sjefen Marius Hayler at de forbereder seg på kraftig nedgang i salget neste år.

Det foreløpige målet er å selge til sammen 1.750 Jaguarer i Norge i 2020. Av disse vil 1.400 være elbiler.

Timingen var bortimot perfekt da Jaguar lanserte I-Pace i Norge. Det har de virkelig nytt godt av de siste to årene.

Ventelistene er borte

– Vi er i en helt ny situasjon nå. I-Pace er tilgjengelig fra lager, men det er det også mange andre elbiler som er. Det vil bli et trangere vindu med flere konkurrenter enn de foregående årene. Dessuten vil vi risikere at rabatterte elbiler vil komme inn som bruktimport fra andre markeder, og forstyrre bildet. Dette kan bli en utfordring, og jeg er bekymret på vegne av bransjen, sier Hayler, til Bilnytt.

Samtidig som mange nye konkurrenter kommer til, er det også ventet at levringssituasjonen kan komme til å endre seg på mange modeller. I løpet av 2019 har vi sett starten på dette. Flere biler som tidligere hadde lange ventelister, kan nå nærmest leveres på dagen. Dermed er det også mer likevekt i markedet, etterspørselen er ikke lenge mye høyere enn tilbudet.

Dette ser vi forrresten også veldig klart i bruktmarkedet. Frem til i år var det en svært enkel jobb å selge brukt elbil. men i 2019 har det snudd. Særlig første generasjon elektriske biler med begrenset rekkevidde har falt mye i verdi og er nå til dels svært tungsolgte.

SUV-en F-Pace ga Jaguar en løft i Norge – og så kom I-Pace... Til neste år blir F-Pace ladbar hybrid.

Kommer med ladbar hybrid

Tilbake til I-Pace: Her var altså Jaguar tidlig ute med elbil. Men det ser ikke ut som de utnytter momentumet og følger opp med flere modeller kjapt. I planen for 2020 er det ingen nye elektriske biler, selv om det er kjent at Jaguar blant annet jobber med en elbil på størrelse under I-Pace.

Det vi konkret vet om 2020-lanseringene fra merket er at familie-SUV-en F-Pace kommer som ladbar hybrid til høsten. Den kan bli interessant i det norske markedet, men den går samtidig inn i en klasse med veldig mange tøffe og ladbare konkurrenter. Dessuten skal sportsbilen F-Type fornyes, men her er det neppe snakk om mer enn en håndfull biler til Norge.

