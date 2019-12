Forsøket var mislykket fordi politiet hadde byttet ut pakkene i forkant, ifølge tiltalen.

Narkotikaen idrettsprofilen, som nå er i 50-årene, skulle motta stammet fra et hasjparti som ble innført den 20. november i 2017.

Han skal også ha oppbevart 36,85 kilo hasj da han ble pågrepet i desember samme år.

Mannen var i norgestoppen i sin idrett, og tok flere NM-titler i løpet av karrieren.

Partiet skal ha blitt mottatt på Vinterbro.

To menn i 20-årene skal ha stått for selve innførselen. En tredje mann i 20-årene er tiltalt for å ha distribuert narkotikaen.

Totalt er fire menn tiltalt i saken, som også dreier seg om ulovlig våpenoppbevaring.

Ifølge NRK var det den mye omtalte «Operasjon Gamma», der politiet slo til mot gjengmiljøet på Holmlia i Oslo, som førte til saken mot idrettsprofilen.

Det er uklart hvordan den tidligere idrettsutøveren stiller seg til tiltalen. TV 2 har ikke lykkes i å komme i kontakt med hans forsvarer, Ann Turid Bugge.

Saken skal opp i Oslo tingrett den 20. april.