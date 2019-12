Det opplyser politiadvokat Hilde Strand til NRK.

Hun vil sende innstillingen i påtalespørsmålet til statsadvokaten i løpet av uken. Det er i tråd med hva hun tidligere har signalisert.

Philip Manshaus har erkjent å ha drept sin 17 år gamle stesøster i august i år og terrorangrep på en moské i Bærum kort tid etter drapet.

I begynnelsen av desember ble det klart at tre sakkyndige som har observert Philip Manshaus, konkluderer med at han var tilregnelig da han utførte drapet og terrorhandlingen han er siktet for. Det betyr at han kan dømmes til fengselsstraff eller forvaring dersom han blir funnet skyldig.

