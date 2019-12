«MÅTTE HANDLE»: Nancy Pelosi mener presidenten tvang kongressen til å stille ham for riksrett. Her er hun på vei til dagens høring. Foto: J. Scott Applewhite

Skjebnesvanger telefonsamtale

Årsaken til riksrettstiltalen er en nå mye omtalt telefonsamtale mellom Trump og Ukrainas president Voldomyr Zelensky.

Under samtalen oppfordret Trump Zelensky til å etterforske tidligere visepresident og nåværende favoritt til å bli Trumps mostander i presidnetvalget neste år, Joe Bidens sønn.

«Det er mye snakk om Bidens sønn, at Biden stoppet straffeforfølgelsen, og at mange folk ønsker å finne ut av det» sa Trump blant annet, ifølge den offentliggjorte samtalen. Videre hintet han om en tjeneste.

Få dager før denne samtalen ba Trump om at drøyt 3,6 milliarder kroner i militærhjelp til Ukraina skulle fryses.

Hele samtalen og frysingen av midlene har blitt tolket som et forsøk på å presse en fremmed makt til å påvirke et presidentvalg.

Trump sjokkert

Kongressmedlemmene for og imot riksrett deles i all hovedsak langs partilinjen, og på samme måte som det var ventet at demokratene i Representantenes hus ville sørge for at Trump stilles for riksrett, er det ventet at senatet, der republikanerne har flertall, vil frikjenne presidenten.

Republikanerne har en uttalt strategi om å konsekvent omtale prosessen som partisk. En av presidentens nærmeste rådgivere i Det hvite hus sier ifølge CNN at Trump er sjokkert over at demokratene tok prosessen helt til riksrett.

– En partisk riksrettsprosess vil bli brukt som et våpen til vår fordel, lover angivelig rådgiveren, og sier Trump vil portrettere seg selv som et offer.

Under debatten var Trump selv tydelig opprørt, og gjentok flere ganger på Twitter at han mener det ikke har skjedd noe galt.

– Fryktelige løgner fra radikale venstre, demokratene som ikke gjør noe. Dette er et angrep på USA og et angrep på det republikanske partiet, skrev Trump med caps lock.