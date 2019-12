Salget av sports- og superbiler har aldri vært større i Norge. For eksempel kan både Audi, BMW og Mercedes melde om rekordsalg på sine RS-, M- og AMG-modeller.

I løpet av året som snart er omme, har vi sett en rekke spennende lanseringer av nye toppmodeller. Mange av disse kommer til Norge i løpet av 2020.

Nå har vi plukket ut tre modeller vi gleder oss ekstra til å se på norske asfalt neste år.

Aston Martin DBX

For første gang i Aston Martins 106 år lange historie, har britene lansert SUV. For mange blir dette kanskje et brudd med de historiske sportsbil-tradisjonene, men sannheten er at Aston Martin er helt avhengig av en markant salgsøkning.

Ettersom SUV-segmentet er den raskest voksende bilklassen i verden om dagen, er det derfor ikke vanskelig å skjønne at også Aston Martin har besluttet å kaste seg på SUV-bølgen.

Tidligere i år fikk vi se de aller første bildene av den produksjonsklare modellen. Helt nye DBX lanseres på markedet sommeren 2020. Broom vet at flere nordmenn allerede har sikret seg et eksemnplar.

Under panseret på kommende DBX finner vi en motor levert av Mercedes-AMG. Aston Martin har modifisert den noe, for å sikre sitt eget særpreg og karakter.

Uansett, V8-eren på fire liter yter brutale 550 hk og 700 Nm. 0-100 km/t er i mål på 4,5 sekunder, mens toppfarten oppnås på 292 km/t.

BMW M8

BMW 8-serie har gjort comeback! Frem til nylig er det M850i som har tronet på toppen, men nå er også M8 Gran Coupe lansert.

Dette blir utvilsomt en av de barskeste BMW-modellene du får kjøpt når bilen kommer til Norge allerede i januar neste år.

M8 Gran Coupe er utstyrt med en 4,4 liters TwinPower V8-motor. Med 600 hk og 750 Nm i standardutgave, klarer den 0-100 km/t på 3,3 sekunder. Går man for den ytterligere spissede varianten, BMW M8 Gran Coupe Competition, økes effekten til 625 hk mens samme sprintøvelse gjøres unna på raske 3,2 sekunder.

Toppfarten for begge bilene er satt til 250 km/t, men kan oppjusteres til 305 km/t med tilvalget «M Driver’s package».

BMW M8 Gran Coupe Competition har for øvrig M Sport eksosanlegg som standard.

– Sammen med nylige avdukede X5 M og X6 M, er helt nye M8 Gran Coupe et bevis på at BMWs modelloffensiv foregår i alle segmenter, selv blant de mest sportslige og luksuriøse modellene som bærer M-logoen. Om det kommer mer? Det kan godt hende, sier Marius Tegneby, kommunikasjonsdirektør i BMW Group Norge.

Audi RS Q8

For samtlige Audi-entusiaster har 2019 vært et forrykende år. Audi har presentert ikke mindre enn seks nye RS-modeller.

Den aller grommeste er kanskje RS Q8, som kommer til Norge første kvartal 2020.

Bilen er basert på Q8, men har blitt kraftig oppgradert. Under panseret sitter et beist av en V8-er på fire liter. Ut leverer den 600 hk og 800 Nm, nok til at femdørs-coupéen klarer 0-100 km/t på 3,8 sekunder.

Det siste året har Audi gjort en rekke tester av SUV-en på blant annet Nürburgring, en av verdens mest krevende racerbaner. Og her har testene mildt sagt vært vellykket.

Nye RS Q8 har nemlig satt ny banerekord på Nürburgring i SUV-klassen, med tiden 7:42,253. Dermed kan Audi smykke seg med den respekterte tittelen «verdens raskeste SUV rundt Nürburgring».

– Satsingen vår på elektriske biler skyter fart, men parallelt satses det stort også på Audi Sport. RS-historien skriver seg 25 år tilbake, og dette er første gang man kombinerer RS-merkevaren med en fullblods SUV i det store segmentet. RS Q8 blir åpenbart spydspissen for RS-modellene våre, sier Elin Sinervo, direktør for Audi Norge i Harald A. Møller AS.

