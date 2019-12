Hallikoffer: – Dette er årets julegave

– Akkurat nå er jeg veldig lettet.

Det sier en kvinne som før sommeren i år vitnet mot den mannlige skuespilleren i 20-åra. Han ble dømt for å ha drevet hallikvirksomhet. Ifølge politiet hadde skuespilleren prostituert henne over en tidsperiode på fire måneder i 2015.

Han søkte etter personer som ville ha sex med henne, la ut nakenbilder av kvinnen i seksuelle postiturer og utstyrte henne med en egen mobiltelefon som skulle brukes til å holde kontakt med sexkunder. Skuespilleren kjørte henne også til og fra kunder, ifølge politiet.

I rettssaken var han tiltalt for å ha prostituert ytterligere en kvinne.

– Det var en fulltidsjobb der jeg hadde to til fem kunder hver dag. Pågangen var veldig stor. Til tider var det så mange telefoner at jeg ikke rakk å svare på alle sammen, forklarte hun i retten.

Dømt til å betale millionbeløp

Skuespilleren var også tiltalt for å ha banket opp eks-kjæresten sin, for vold mot en fotballtrener, for flere brudd på vegtrafikkloven og for å ha oppgitt uriktige personopplysninger til politiet.

Skuespilleren nekter straffskyld, men ble dømt på alle punkter. Oslo tingrett fastsatte straffen til fengsel i fem år.

Skuespilleren ble i tillegg dømt til å betale store summer til ofrene sine. Det ene hallikofferet ble tilkjent over 1,2 millioner kroner, det andre hallikofferet ble tilkjent 120.000 kroner, mens han ble dømt til å betale ekskjæresten 40.000 kroner.

Skuespilleren ble også dømt til å betale staten 532.650 kroner.

– Jeg er glad for at saken er avsluttet, og jeg legger det nå bak meg, sier ekskjæresten hans til TV 2.

Offer jubler – vil anke videre

Skuespilleren anket dommen på stedet, men nå har Borgarting lagmannsrett avvist anken.

Med mindre Høyesterett velger å se på saken, blir straffen stående.

– Dette er årets julegave, sier det kvinnelige hallikofferet, som er klar over at saken kan ankes videre.

Skuespillerens forsvarer, advokat Petter Bonde, sier at siste ord ikke er sagt.

– Vi kommer til å anke saken videre til Høyesterett. Vi anker over saksbehandlingen, lovanvendelsen og straffutmålingen, sier Bonde.

VIL ANKE: Skuespillerens forsvarer, advokat Petter Bonde, vil forsøke å få Høyesterett til å se på saken. Foto: Magnus Braaten / TV 2

– Hva tenker du om at lagmannsretten har avvist anken?

– Jeg mener at den burde blitt sluppet gjennom, sier Bonde.

Anklages for nye lovbrudd

I tingretten nektet skuespilleren for å ha drevet med hallikvirksomhet. Et viktig moment for politiet i retten var å dokumentere et økonomisk overforbruk. Han hadde ingen registrert inntekt, men kjørte en Porche og bodde på en luksusadresse.