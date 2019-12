– Vi vet godt at de fleste i det republikanske partiet ikke ønsket Trump som president

Han tror ikke demokratene har regnet med at presidenten vil bli dømt av sine egne i en riksrettssak.

– Men de har skjønt at de kommer til å kunne tiltale han i Representantenes hus og at det blir en så kraftig bulk i hans renommé at det er verdt det. I tillegg er det noen implisitte ting, som at en president som er tiltalt i Representantenes hus, selv om han er frikjent i Senatet, ikke kan benådes senere. Det vil alltid henge over han og hans presidentskap, sier han.

«Double down»

En riksrettssak er altså noe som vil henge over resten av Trumps presidentskap, men det er også nærliggende å tro at han vil gjøre det han kan for å bruke prosessen til sin fordel.

– Trumps metode er det man kaller for «double down», altså å doble innsatsen. Hvis han blir kritisert for noe, så svarer han med samme mynt. Han vil gjerne benytte anledningen til å prate om det han mener er korrupsjon fra Joe Bidens side og det at han mener at demokratene ønsket hjelp fra Ukraina for å hjelpe Hillary Clinton, sier Bergesen og legger til:

– Han har nok litt blandede følelser rundt det, men han ser nok åpenbart at riksrettssaken kan slå tilbake på demokratene fordi det blir oppfattet som å trekke det for langt, at dette ikke er viktig nok til å avsette en president i et valgår.