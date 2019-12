Det nye EU-regelverket innebærer endringer i hva du kan ta med deg inn i EU fra land utenfor EU.

Målet er å redusere plantesykdommer og skadedyr som følger med import av planter fra andre land.

Det er dermed ikke lenger lov å frakte frukt, bær, grønnsaker og planter inn i Sverige.

Regelverket ble innført lørdag 14. desember.

– Tror det er en spøk

Det er lov å frakte disse varene andre vei, altså fra Sverige til Norge, da disse EU-lovene enda ikke er implementert i norsk lov.

– Mange har trodd det er en spøk, og reagerer på at vi kommer med dette nå, da det er så lenge til 1. april. Men det er faktisk sånn at tollerne nå vil konfiskere epler og andre varer folk ofte har i bilen, sier Riitta Leinonen, som er koordinator for Nordkalottens Grensetjeneste, til TV 2.

I hennes kommune, Storfjord kommune, har de grense både til Sverige og Finland. Også finskegrensa vil innebære samme lovverk, da også Finland er et EU-land.

To unntak

Blant annet er det i dette området vanlig at finner kommer over norskegrensa for å plukke bær. Det kan de ikke lenger gjøre.

Disse tingene kan du ikke ta med til EU-land: Planter, potteplanter, grønnplanter

Stiklinger, grener, knoller, røtter og tilsvarende materiale beregnet for dyrking

Frø

Snittblomster, kvister og grener

Fersk frukt, bær, grønnsaker og rotgrønnsaker Kilde: Nordkalottens grensetjeneste

Også nordmenn med hytte i Sverige må tenke seg om mer enn en gang før de pakker for helgen.

– Dersom vi beslaglegger større partier, vil det innebære bøter, men dersom det kun er en appelsin, vil det ikke bli noen reaksjon, annet enn at det blir konfiskert, sier Leinonen.

Hun forteller at alle frukter er omfattet av lovverket, bortsett fra to.

– Det er lov å ta med seg banan og hel ananas over grensen. Det er de eneste unntakene, sier hun.

Ikke ekstra ressurser

Leinonen sier at det ikke er tilført nye ressurser etter innføringen av det nye regelverket, og at det derfor enda ikke er slik at masse frukt er blitt konfiskert.

– Det er mange reisende som ikke har fått med seg dette regelverket, og det er heller ikke tilført ekstra ressurser for å håndheve det, så det er ikke slik at vi går gjennom alle privatbiler for å finne frukt og grønt. Det settes ikke i gang et større maskineri for å håndheve dette, sier hun.

Likevel vil hun oppfordre folk til å overholde regelverket.

– Ved en kontroll, vil ting bli konfiskert, sier hun.

– Hvor mange epler er så langt konfiskert?

– Det har jeg dessverre ikke oversikt over, men jeg tror ikke det er er snakk om særlig mange, sier hun.

De som driver næringsvirksomhet og trenger å frakte disse ulovlige varene over grensen, kan få et plantesunnhetssertifikat fra norske myndigheter.

For privatpersoner vil dette være vanskelig å få utstedt.