Statens vegvesen har intensivert kontrollene med tunge kjøretøy over hele landet. Her handler det om å sjekke mange ting, blant annet dekkutrustning, vekt, lastsikring – og om reglene for kjøre- og hviletid er overholdt.

Da Statens vegvesen region nord forleden hadde kontroll på E6 i Kvenvikmoen i Alta, endte det med et vektgebyr av det saftige slaget.

Det er nettstedet Anlegg & Transport som først skrev om hendelsen.

Kan gi betydelige skader

Ett av vogntogene som ble kontrollert, hadde overlast på hele 9,6 tonn på en av akslene. Dermed var det ingen bønn:

– Dette er en solid overlast og da blir gebyret deretter, 74.100 kroner. En overlast som dette kan gi betydelige skader både på veier og bruer, forteller senioringeniør Sten-Kristian Berg i utekontrollseksjonen i Statens vegvesen region nord.

Sjåføren skal ha kjørt en lengre strekning på bare to aksler, det indikeres også av snøen som har lagt seg her. Foto: Statens vegvesen.

– Tok det med fatning

– Hvordan reagerte sjåføren?

– Han fortalte at han ikke var klar over at boggien var oppe, og at han dermed kjørte på to aksler, i stedet for tre. Det hadde han gjort over en lengre strekning. Han hadde først problemer med å få senket den tredje akselen, og vi ble nødt til å gi ham kjøreforbud i tillegg til gebyret. Dette løste seg imidlertid etter en stund, mest sannsynligvis var det snakk om forveksling av brytere på dashbordet. Dermed slapp han å fjerne noe av lasten, og kunne fortsette, forteller senioringeniør Berg, til Broom.

– Ellers vil jeg si at sjåføren tok det hele med fatning. Det er klart et slikt gebyr svir, men disse reglene er til for å følges. Så mye overlast gjør et vogntog ustabilt og mindre trafikksikkert. I tillegg til at det altså kan forårsake skade på sin ferd, avslutter Berg.

