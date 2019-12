Vakthavande meteorolog Roar Inge Hansen i Storm Geo måtte kikke to ganger på skjermen, da han kikket på forventede temperaturer fredag.

– Det er ventet 14, kanskje opp i 15 grader, i Bergen sent fredag ettermiddag. Jeg måtte kikke etter to ganger, for jeg trodde nesten ikke det jeg så. Dette er jo like varme luftmasser som vi har midt på sommeren, sier Hansen og ler.

– Er veldig spent

Det varmeste som noen gang er målt i Bergen i desember er 16,4 grader, det ble målt i 1938.

– Vi slår nok ikke den rekorden. Men jeg er veldig spent på hvor høyt temperaturen vil gå den dagen, sier han.

Da Hansen så de varslede temperaturene, måtte han finne fram statistikken for å kikke hvor langt tilbake vi må før vi har hatt tilsvarende desembertemperaturer.

Det viste seg at vi må tilbake til 1984 for å finne lignende temperaturer i desember. Da ble det målt 14 grader på stasjonen i Florida i Bergen.

Føneffekt

Grunnen til de vanlig høye temperaturene på Vestlandet er at vi nå vil få en sterk sør-østlig vind fra traktene rundt Alpene.

– De luftmassene som kommer er temmelig varme. Vi vil få en viss føneffekt når vinden blåser fra sør-øst. Vi må også ha vind opp i kuling styrke for at vi skal kunne få slike temperaturer, sier Hansen.

Men den varme lufta vil ikke holde seg lenge i vestlandshovedstaden. Allerede lørdag vil temperaturen synke en god del.

– Da blir det kjøligere, men langt fra kaldt. Lørdag synker temperaturen ned til rundt 10 grader, sier Hansen.

Mens Bergen stikker av med varmerekorden, blir det langt kaldere på Østlandet.

Varsler glatte veier

Meteorologen sier at Østlandet har hatt noen ganske så kalde dager nå. Onsdag ettermiddag og torsdag begynner det å bli litt mildere, og torsdag vil det begynne å snø i denne landsdelen.

– Men når temperaturen stiger, vil snøbygene gå over til regn. Når det er så kaldt i bakken blir det fare for skikkelig glatte veier på Østlandet torsdag kveld, sier meteorologen.

Lenger nord i landet vil det bli små lavtrykk utenfor kysten av Troms og Finnmark, noe som vil føre til spredte snøbyger torsdag.



Mens fredag kommer den sterkere østavind over denne landsdelen, med fralandsvind som kommer opp i kuling lokalt.