Derfor gir ikke Caroline Berg Eriksen og ektemannen julegaver til hverandre

Ifølge Statistisk sentralbyrå lever over 100.00 barn og unge i fattigdom, og mange av dem trenger sårt hjelp i jula.

Også Røde Kors melder om rekordstor pågang av behov for hjelp i år – det samme gjør Finn.no.

Østfold er et av de stedene i landet der flest barn vokser opp i fattigdom. Det ønsker Bloggerne-aktuelle Caroline Berg Eriksen, og ektemannen Lars-Kristian Eriksen, å gjøre noe med.

– Vi ønsker å hjelpe

I 2013 fikk influenseren øynene opp for konseptet «Omvendt Julenisse», som ble opprettet i Skien året før. Organisasjonen, som er drevet av veldedighet, fokuserer på å hjelpe vanskeligstilte barnefamilier som er avhengige av hjelp til å kunne gjennomføre julefeiringen.

I denne perioden bodde paret selv i Siljan.

– Da vi fikk høre om det, bidro vi med å gi bort det vi ikke trengte selv. Så fikk vi komme å se hvordan de jobbet. Helt siden den gang har vi snakket om at dette er noe vi også har lyst til, for vi har lyst til å hjelpe, sier Caroline til God morgen Norge.

«Omvendt Julenisse Sarpsborg» ble derfor i år en realitet, og i førjulstiden har store deler av fritiden til paret gått med til innsamling av gaver, mat og spons.

– Vi ønsker å hjelpe barnefamilier som sliter med å få feira en ordentlig jul. Vi gir de gaver og mat, både på i jula og romjula, forklarer Caroline.

Stor pågang

Caroline har en stor følgerskare med både blogg og sin Instagram-konto med over 320.000 følgere.

– Jeg synes det er fint å bruke den posisjonen jeg har til å gjøre noe positivt. Vi har to barn selv og vet hvor viktig jula er for dem. Bare det å tenke på at det finnes så mange barn der ute som ikke har et godt forhold til jul, og som ikke har muligheten til å feire jul, synes jeg er utrolig trist. Så jeg er glad for å kunne hjelpe. Det betyr mye for meg og oss.

Helt siden prosjektet ble offentliggjort, har pågangen vært enorm, ifølge de to initiativtakerne. Både fra de som trenger hjelp, og de som ønsker å hjelpe.

– Det er stor giverglede fra privatpersoner og næringslivet. Butikkene har gitt oss masse mat, bedriftene har sponset oss med penger og privatpersoner kommer med masse leker og gaver. Det setter vi stor pris på, sier Lars-Kristian.

Sluttet med gaver

Selv bestemte Caroline og Lars-Kristian for fem år siden å slutte og gi hverandre gaver.