– Vi kan håndtere store grupper med pasienter ved de fleste situasjoner, men når det gjelder massive brannskader er kapasiteten begrenset, sier overlege Stian Kreken Almeland ved Haukeland Universitetssjukehus.

Han er en av deltagerne som er samlet i Bergen i regi av Verdens Helseorganisasjon (WHO) og Helsedirektoratet. Almeland har selv opplevd en brannkatastrofe på nært hold.

– I 2015 rykket vi med et team til Romania for å hjelpe til etter en storbrann på en innendørs konsert. Dessverre mistet vi mye tid, fordi det ikke var laget noen plan for en hendelse av denne størrelsen, forteller overlegen.

60 døde

60 døde og nærmere 200 fikk brannskader etter storbrannen i Romania. Ulykken utløste en europeisk dugnad, der pasientene ble sendt til sykehus i flere land. Også til Norge.

– Først etter en uke ble de første pasientene sendt med ambulansefly til sykehus med spesialplasser for brannskadde, sier Almeland.

Han forteller at situasjonen er den samme over hele verden. Ingen land har kapasitet til å ta i mot store pasientgrupper med store brannskader.

– På Haukeland tar vi i mot alle de hardest brannskadde, men vi har bare åtte plasser. Ved en større hendelse vil vi raskt trenge internasjonal hjelp, sier overlegen.

BRANNSKADER: Overlege Stian Kreken Almeland er med i gruppen av eksperter lager global plan for håndtering av massebrannskader. FOTO: Haukeland universitetssjukehus.

– Unikt

Han minner om hurtigruteskipet som brant utenfor Ålesund i 2011. Den gangen var det kort vei til kai og ulykken ble begrenset, selv om to døde og to fikk alvorlige skader.

– Hadde en slik brann skjedd lenger til havs med mange skadde, måtte vi fått hjelp, sier Almeland.

Det er denne hjelpen som nå skal formaliseres. Verdens ledende ekspertise på hvordan man skal hjelpe alvorlig brannskadde har nå vært i Bergen, og laget en handlingsplan for hvordan man skal hjelpe hverandre internasjonalt.

– Dette er unikt. Aldri tidligere har en slik gruppe jobbet sammen for å lage standarder for hvordan vi best mulig skal takle massebrannskader etter ulykker eller naturkatastrofer, sier Ian Norton, leder for WHOs akuttberedskapsteam.

Økende behov

Ifølge Norton skjer slike hendelser stadig oftere.

– Bare den siste uken har vi hatt vulkanutbrudd på New Zealand, togulykke i Pakistan og fabrikkbrann i India, sier Norton.

Han forteller at det viktigste ved en større hendelse er å få sendt eksperter på brannskader til det lokale sykehuset som pasientene kommer til. Deretter må man raskt sortere ut de som bør fraktes videre til spesialbehandling, uansett hvor det er i verden.

– Dette er viktig for hele verden. Alle land vil i dag slite med å takle en stor brannkatastrofe. Med planen vi nå lager, vil alle ha en guide man kan følge når ulykken skjer, sier Ian Norton.

Også på Haukeland Universitetssjukehus tror man at man vil blir bedre rustet for framtiden.

– Nå får vi et dokument som anbefaler en felles håndtering av massebrannsituasjoner. Det kan brukes av alle land og regioner. I tillegg kommer kurs og opplegg for team som rykker ut nasjonalt og internasjonalt ved større hendelser, sier overlege Stian Kreken Almeland.